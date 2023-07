Four Seasons: Lujo, sostenibilidad e innovación en el turismo

L&S. Four Seasons es una marca líder en la industria hotelera. ¿En qué destinos están apostando para los próximos años?

MS. Desde nuestra presencia temprana en Punta Mita (México) y Peninsula Papagayo (Costa Rica) hasta nuestro flamante resort en Tamarindo (México), Four Seasons ha tenido un éxito increíble identificando nuevos destinos para seguir construyendo nuestra posición de liderazgo en la hospitalidad de lujo.

Además de las siete excepcionales propiedades nuevas inauguradas en 2022, Four Seasons tiene más de 50 proyectos en planificación o desarrollo, incluyendo México, Belice, Colombia, Italia, España, China, Japón, Arabia Saudita, Australia, Egipto y muchos más.

Más allá de nuestros hoteles y resorts, que siguen siendo fundamentales para nuestro negocio, continuaremos impulsando el crecimiento global y el desarrollo estratégico en nuevas y existentes líneas de negocio, que incluyen nuestros restaurantes y bares, spas, tiendas, residencias privadas, Jet Privado, la experiencia Drive by Four Seasons y los recientemente anunciados Four Seasons Yachts.

(Four Seasons)

L&S. La relación entre el medio ambiente y el turismo es compleja. ¿Cómo enfrenta la empresa los desafíos de una industria que está ahora tan vinculada a la conservación y las tecnologías verdes?

MS. A través de nuestros esfuerzos de Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo (ESG), buscamos preservar y regenerar los hermosos lugares en los que operamos, dejando un impacto positivo y significativo en nuestras comunidades. Nuestro programa ESG se pone en práctica en nuestras más de 120 propiedades en todo el mundo, así como en nuestros equipos corporativos en todo el mundo.

Como parte del camino hacia la descarbonización de Four Seasons, nuestras propiedades han adoptado una serie de medidas que se alinean con un futuro de emisiones netas cero. Esto incluye el uso de fuentes de energía renovable en el lugar, sistemas y diseños de construcción eficientes en el consumo de energía, vehículos eléctricos (EV) y estaciones de carga de EV, esfuerzos integrales de reducción de desperdicios de alimentos, materiales e ingredientes de origen local, así como menús basados en plantas.

En las Maldivas, nuestras propiedades se han asociado con una organización llamada Reefscapers para proteger y regenerar los arrecifes de coral durante más de 20 años. Hasta la fecha, Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa y Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru han contribuido a regenerar más de 500 mil fragmentos y 40 especies de coral.