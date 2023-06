Abriendo senderos con Zenith

LA FINAL

Los 10 equipos participantes –todos integrados por un hombre y una mujer– se enfrentaron en las irregulares superficies de un circuito en el que las cerradas curvas, las subidas y las bajadas eran recorridas rodeadas por las nubes de polvo que levantaban sus poderosos vehículos. Algunos de estos son propiedad de pilotos de Fórmula 1, como Nico Rosberg y Lewis Hamilton, quienes han demostrado su compromiso con la evolución de las carreras de autos.

Además de los pilotos, cada equipo cuenta con un ingeniero y cinco mecánicos, que tienen que apegarse a las reglas y particular dinámica de la carrera para ganar puntos y, sobre todo, no ser descalificados por no seguirlas. El equipo ABT Cupra, integrado por Nasser Al-Attiyah y Klara Andersson, fue el ganador del Uruguay Natural Energy X Prix. Sin embargo, la suma de puntos coronó como campeones de la temporada al francés Sébastien Loeb y a la española Cristina Gutiérrez.

Durante los días previos a la final en cada destino, los pilotos realizan actividades para interactuar con el público local. (Cortesía)

Con el propósito de reconocer el desempeño extraordinario de los pilotos y los hechos inspiradores que se puedan presentar en las carreras, Zenith y Extreme E crearon el premio Moment In Time. La piloto española Laia Sanz del equipo Acciona | Sainz XE Team fue la acreedora de este reconocimiento después de que durante las semifinales sufriera una doble volcadura y, sin embargo, concluyera la carrera. “Este es un gran reloj y estoy muy agradecida por recibirlo. El campeonato estaba en juego en este punto, así que no había manera de que yo me retirara de este reto. Cuando el coche volvió a caer sobre las ruedas, instintivamente presioné el acelerador e hice todo lo posible por recuperarme pues había un gran premio en el horizonte. Tristemente, no lo logramos en esta ocasión, pero cada vez que use mi reloj Zenith recordaré que siempre hay que intentarlo sin importar nada más”, compartió Sanz.

De momento, la temporada 2023 ya está confirmada e iniciará a principios de marzo en Arabia Saudita. Nuevos destinos están por darse a conocer y con ellos la oportunidad de seguir ampliando el impacto de una iniciativa que promete ser una alternativa más sostenible y responsable para los deportes de motor. Algo que el planeta agradece y que abre un nuevo camino para marcas como Zenith, que buscan fortalecer su com- promiso con causas que a todos nos preocupan.