Elena Reygadas: la pasión como forma de vida

L&S: ¿De qué manera fomentas el espíritu de colaboración con tu equipo?

Siempre trato de darles una idea y una visión, de compartir y formar un ambiente de trabajo regido por el amor y la pasión por lo que hacemos; no me gusta imponer cosas. Intento ser una cocinera que escucha a su equipo más cercano, porque a muchos de ellos los conozco desde hace diez años, o incluso más. Me gusta entender que nos escuchamos entre nosotros, pero que también lo hacemos con la gente que nos visita.

Si alguien, por la razón que sea, menciona que un plato no le gustó, no debe echarse en saco roto. Nunca nos conformamos pensando que todo es perfecto. Más bien, todo es perfectible y este es un trabajo constante. Si somos un equipo, es más fácil ser fuertes. La cocina y los gustos son muy subjetivos y tenemos que ser humildes para nunca dejar de escuchar, pero sin dejar de hacerlo con nosotros mismos.

L&S: ¿Qué opinas del boom que está viviendo la Ciudad de México?

Siempre ha sido una ciudad muy vital, pero últimamente tiene una energía creativa muy fuerte, lo que ha atraído a muchos visitantes a un espacio en el que confluyen muchos tiempos. Está la ciudad contemporánea y global, muy conectada, pero con una enorme influencia precolombina y con influencias que permean en la cocina. Y es justamente eso lo que me encanta de la comida, que nos muestra la historia compleja y maravillosa que ha tenido esta ciudad. Además, las generaciones más recientes han desarrollado un fuerte sentido de orgullo que me llena de alegría porque no solo se da en la gastronomía, sino también en otras disciplinas creativas, como las artes plásticas y la música, que terminan enriqueciéndose entre ellas.

Cada decisión y cada producto que se vende en los negocios de Reygadas tienen un por qué. Detrás de ellos hay siempre decisiones pensadas e intenciones específicas. (FOTOS: ANA LORENZANA, MAUREEN EVANS CORTESÍA ROSETTA.)

L&S: ¿Sobre qué temas o problemáticas te gustaría que la gente reflexionara cuando disfruta de alguno de tus platos?

Me gustaría que con lo que hacemos se pueda visibilizar parte de la inmensa biodiversidad de nuestro país. Me encantaría que a través de la ventana de nuestros platillos se pueda dimensionar lo afortunados que somos en este país. Cada decisión y cada producto de nuestra carta –ya sea bebida o comida– tienen un por qué. Son decisiones pensadas, seleccionadas con una intención específica, y me encantaría que eso pueda visualizarse más.

L&S: ¿Qué aspectos de la industria gastronómica te gustaría que cambiaran?

Son muchos, pero algunos ya están cambiando. Uno de ellos es la producción industrial. Me gustaría que mediante los restaurantes se visibilice por qué es importante no favorecer la comida industrializada, por sus consecuencias en el campo, en la gente que produce los alimentos y en nosotros mismos como consumidores. También me gustaría que fuéramos más conscientes de que somos un grupo humano que comete errores, pero con la disposición de escucharnos y dialogar para entender desde cada lado cómo podemos mejorar.

Rosetta, Panadería Rosetta, Lardo, Café Nin y Coyul, en el Four Seasons Resort Tamarindo, son algunos de los conceptos gastronómicos que Reygadas ha desarrollado. (FOTOS: ANA LORENZANA, MAUREEN EVANS CORTESÍA ROSETTA)

¿Qué opinas de que cuatro mujeres latinoamericanas hayan sido galardonadas con este premio en los últimos cuatro años?

Es increíble. Los ojos del mundo están puestos en esta región mesoamericana, una de las más ricas del mundo en todos los sentidos. En el gastronómico, específicamente, es fuertísima. No solo por la biodiversidad, también por su nivel cultural e histórico. Veo a muchas chicas jóvenes mexicanas que tienen todas las herramientas para convertirse en cocineras muy potentes.

L&S: ¿Cuáles son los momentos que te llevan a reafirmar tu amor por tu profesión y la cocina?

Uno es cuando estamos trabajando en un platillo con cuyo resultado estamos felices y que después logra emocionar al comensal. Es un momento muy bello con el que se genera empatía mediante la comida. También ocurre en los momentos de servicio fuertes, días intensos con mucha gente en los que veo a todos en la cocina trabajando en sintonía y armonía, como un equipo. Es entonces cuando me digo a mí misma que tengo la profesión más bella. No es fácil que ocho o diez personas trabajen en conjunto y que todo fluya a pesar de la presión que eso implica. Ver que existe la armonía y que todo fluye es muy bonito.