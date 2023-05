The Box, la experiencia live cooking que deberías conocer

Al final, todos brindaron con Dom Pérignon Vintage en el hermoso Antiguo Hotel Reforma, un espacio creado en 1930, que fue el escenario perfecto para lograr una experiencia inmersiva sinigual.

Se realizarán dos ediciones más de The Box durante 2023. (Cortesía)

Andreia Morelli, Chief Marketing Officer de American Express México, comentó: “No todos los días tienes la posibilidad de ver a chefs como Jonatan, Javier, Alfredo o Roberto cocinando frente a ti, y qué mejor si cada platillo tiene un maridaje especial creado por tres de las mejores sommeliers y enólogas del país, como Sandra, Lulú y Dani. Definitivo esto solo es posible cuando estás #ConAmex”.

Los Tarjetahabientes de American Express disfrutaron de platillos basados en la gastronomía de Baja California, en The Box. (Cortesía)

No te pierdas alguna de las siguientes ediciones de The Box, el 5 de agosto o el 30 de septiembre. Si eres tarjetahabiente de American Express con The Centurion Card®, reserva tu lugar en la línea de American Express Travel & Lifestyle Services; en el caso de que tu tarjeta sea de The Platinum Card® puedes comprar sus boletos en boletia.com para que conozcas a los mejores chefs y enólogos de México.