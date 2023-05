Mezclado, no agitado

Y con el Imperio también navegaban las bebidas espirituosas, muchas de ellas creadas durante la alta Edad Media en los influyentes monasterios cristianos de entonces. Así, la ginebra viajaba en dirección a India, donde se encontró con el agua quina o tónica, base del gin and tonic. El ron, en cambio, realizaba el camino contrario. Desde Cuba, Jamaica y las Antillas era transportado hasta Londres, donde se sofisticaba con agua con gas, hielo y jugos de frutas procedentes de otras posesiones imperiales. Era la globalización del cóctel, que tendría su momento álgido durante la Guerra de Independencia de Cuba que en 1898 enfrentó a España y Estados Unidos con victoria de estos últimos.

Cuenta la leyenda que al término de la contienda, un bartender del Café Americano de La Habana sirvió a los marines vasos repletos de ron con hielo a los que añadía refresco de cola, agua con gas y una rodaja de limón mientras celebraba al grito de “¡Cuba Libre!”.

El mojito y el daiquiri, también procedentes de La Habana, no tardaron en sumarse a las cartas de los principales camareros de la ciudad, convertida ya en “la capital mundial de la coctelería”.

También el martini, quizá el cóctel donde el hielo ejerce de mejor catalizador lateral de los sabores incluidos en una copa, se remonta a la misma época. Ya fuera creado en el Knickerbocker Club de Nueva York, en el Hotel Occidental de San Francisco o en la cocina de la Casa Blanca para que Franklin Delano Roosevelt brindara por el fin de la Prohibición, el martini se convirtió en el epítome de la sofisticación coctelera.

(ARANZAZÚ RUIZ ORDAZ.)

“Es lo más puro, fresco y limpio que he tomado en mi vida. Me siento civilizado”, apuntó Ernest Hemingway, el gran embajador mundial del cóctel, en una servilleta nada más probarlo. El bloody mary (diseñado en el Harry’s New York Bar de París en la década de los años 20 y perfeccionado en el King Cole Bar del Hotel St. Regis de Nueva York años después) y el cosmopolitan (popularizado en la década de los 80), ambos con el vodka como principal ingrediente, fueron otros de los cócteles que cruzaron el Atlántico antes de la Segunda Guerra Mundial sin complejos de clase y con el hielo como elemento imprescindible en su elaboración.

“No me gusta minimizar la dilución. Me gusta obtener la dilución correcta mientras tengo el control sobre esa dilución. Usar un hielo de mayor calidad te permite ese control”, escribía Andrew Bohrer, fundador del Washington State Bartender’s Guild y uno de los mayores especialistas sobre hielo en Estados Unidos. Extraído durante el siglo XIX en grandes bloques de los lagos y ríos de Noruega y Estados Unidos, el hielo, base imprescindible de cualquier cóctel, se fue perfeccionando y sofisticando para mejorar su transporte y e incrementar su duración una vez sumergido en el líquido elemento.

Hoy ya no hay hielo, sino diferentes tipos de hielo, cada uno de ellos enfocado en un tipo de cóctel o bebida y con un tipo de dilución diferente. Así, los hielos grandes en forma de cubo están destinados a minimizar esa dilución mientras enfrían la bebida. Son ideales para el Manhattan o el vieux carré, realizados con base de whisky y coñac, respectivamente. El hielo picado o frappé encaja a la perfección con climas más calidos y húmedos, como las costas del Caribe o del Sudeste Asiático, ya que ofrecen una dilución ideal en cócteles muy afrutados y dulces como el rum swizzle o el mint julep. Las esferas de hielo, en cambio, quizás el último grito en el mercado de la coctelería, maridan a la perfección con el negroni o el old fashioned, ya que logran enfriar la bebida de manera más equilibrada, mientras que las barras Collins, como su propio nombre indica, hacen de cualquier tom collins o gin and tonic el combinado perfecto.