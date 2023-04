Ingredientes clave

Little Red Door

En el corazón del distrito III de París, una puerta roja marca la entrada a un bar en el que la creatividad se desborda desde su apertura en el año 2012. Inspirado en la vibra creativa del barrio de Le Marais, Little Red Door se ha distinguido por una original coctelería y un excelente servicio que lo han colocado nueve veces en la lista de los World’s 50 Best Bars. Durante su historia, la temática de la carta se ha desarrollado a partir de conceptos como la antropología, las ciencias sociales y el arte.

Fue en 2020 cuando el equipo de Little Red Door decidió reinventarse, implementando un sistema farm-to-glass.“La evolución es algo que sucede naturalmente, a través de las generaciones de equipos curiosos que tenemos y hemos tenido”, dice Alex Francis, director de barras. Con esta filosofía, buscan traer a los pequeños productores de Francia al centro de la experiencia del bar.

El menú más reciente lleva como título “Flourish” y se lleva a cabo con ingredientes como frambuesas, manzanilla, aceitunas y azafrán, cada uno de ellos como protagonista de la historia y el sabor de los diez cocteles que conforman la carta. El rice, por ejemplo, tiene como base un arroz orgánico con denominación de origen protegida procedente de la Camarga, en Francia. El arroz tostado se utiliza para infusionar un whisky blanco Stauning que después se licúa con leche de arroz y se combina con destilado de ciruela, agua mineral y leche fermentada.

Litlle Red Door, en París, fue de los primeros bares en aplicar el concepto farm-to-glass. (FOTO: CORTESÍA CORRUTELA)

Además de asegurar que los productos son de excelente calidad, el equipo busca crear relaciones a largo plazo con sus proveedores.“Se trata de encontrar a productores que compartan nuestros valores. Son personas que entienden el proyecto, la intención, y se quieren subir al barco con nosotros”, explica Francis. Para su sorpresa, se ha empezado a correr la voz, y el bar ha estado recibiendo mensajes de productores de otros sitios de Europa. “De pronto aparece algún producto que no pedimos en nuestra puerta”, cuenta Francis, “es muy emocionante, porque lo inesperado es excelente para inspirar la creatividad”.

Así como estos ingredientes se traducen en increíbles cocteles en la barra de Little Red Door cada noche, Francis considera que los ingredientes que consumimos día a día nos dirigen hacia el cambio. “Piensa en el artículo que compras más seguido y busca la manera de comprar local”, recomienda.“Es la forma más sencilla de hacer el cambio más grande”.

Gracias a esta manera tan humana y original de traer la sostenibilidad a la barra, el año pasado, Little Red Door se hizo acreedor del Ketel One Sustainable Bar Award en los World’s 50 Best Bars, comprobando que el éxito de la revolución está en empezar de la manera más cercana que podamos. Dentro de nuestra propia cocina.