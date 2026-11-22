En oro Everose de 18 quilates con esfera blanca y brazalete Settimo, esta versión incorpora un calendario completo, una complicación clásica que permite visualizar, además de la hora, el día de la semana, la fecha, el mes y la fase lunar.

Segundo integrante de la colección Perpetual, es alimentado por el calibre 7190 y cuenta con la certificación Superlative Chronometer.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Caja del modelo: 39 mm, oro Everose de 18 quilates, acabado pulido