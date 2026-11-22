Perpetual Padellone de Rolex es un ejemplo refinado e ingenioso del savoir-faire de la casa suiza en el diseño de mecanismos con calendario de salto instantáneo.
Objeto del deseo: Perpetual Padellone de Rolex
Alta relojería, ingeniería y elegancia se encuentran en esta pieza de Rolex, que quizás no sabías que necesitabas. Destaca por su calendario completo y su mecanismo de salto instantáneo.
dom 22 noviembre 2026 12:00 PM
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En oro Everose de 18 quilates con esfera blanca y brazalete Settimo, esta versión incorpora un calendario completo, una complicación clásica que permite visualizar, además de la hora, el día de la semana, la fecha, el mes y la fase lunar.
Segundo integrante de la colección Perpetual, es alimentado por el calibre 7190 y cuenta con la certificación Superlative Chronometer.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Caja del modelo:39 mm, oro Everose de 18 quilates, acabado pulido
Diámetro:39 mm
Material:Oro Everose de 18 quilates
Bisel:Abombado y estriado
Corona de cuerda:Abombada
Cristal:Zafiro resistente a las rayaduras
Fondo:Fondo transparente abombado con tratamiento antirreflejos
Movimiento:Perpetual, mecánico, de cuerda automática
Calibre:7190, Manufactura Rolex
Esfera:Blanco intenso
Detalles:Disco de fases lunares esmaltado azul
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