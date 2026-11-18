Aún no sabemos a qué peligros se enfrentará Robert Pattinson como James Bond, pero sí que, incluso antes de iniciar las grabaciones, el actor ya tiene frente a sí una decisión importante. No es de vida o muerte, pero sí implica muchos intereses y un legado de por medio: ¿Omega o Jaeger-LeCoultre?
El dilema relojero de Robert Pattinson como James Bond
Dos marcas, un mismo actor
Antes de plantear lo que podría pasar, hay que tener claras dos cosas. Por un lado está Jaeger-LeCoultre (JLC), marca que hace menos de tres meses anunció a Pattinson como su embajador global. Por el otro está Omega, que desde 1995, cuando apareció en la muñeca de Pierce Brosnan en GoldenEye, se convirtió en la firma relojera oficial de James Bond.
Desde entonces, Omega no ha abandonado la muñeca del famoso agente y ha construido una de las alianzas más reconocibles y exclusivas entre una marca y un personaje o franquicia, una relación que incluso ha trascendido la pantalla.
Parte de esa estrategia de marketing consiste en que Omega ha lanzado numerosos relojes inspirados en el espía, además de trabajar mano a mano con los directores detrás de las películas. Hoy, la relación suma tres décadas y nada indica que el acuerdo esté cerca de vencer para pasarle la estafeta a otra marca, en este caso JLC. De hecho, el mes pasado se lanzó una colección de seis modelos que unió a Bond con su enemigo, la organización Spectre, a través de piezas Seamaster Diver 300M.
¿Qué elegirá el nuevo Bond?
Puede que haya una negociación comercial cocinándose tras bambalinas y que por eso, en el corto de anuncio, Pattinson apareciera sin reloj. Aun así, la sugerencia más sensata, y la más repetida, es que juegue como agente doble: por un lado, un actor y embajador de Jaeger-LeCoultre; por otro, un espía acompañado de un Omega.
En la práctica, esto significaría que Pattinson luciría sus piezas de JLC en estrenos, ceremonias de premios, festivales de cine, desfiles y eventos similares, dándole a la firma lo que busca: visibilidad, y ahora a través de uno de los rostros de las franquicias más importantes del mundo. En cambio, cuando se trate de las películas, e incluso de sus eventos promocionales (o no), llevaría un Omega en la muñeca.
Tampoco sería descabellado que el otro camino fuera que JLC, Amazon MGM (productora de la película) y Omega lleguen a algún tipo de acuerdo, aunque podemos estar seguros de que esta última querrá proteger a toda costa su larga relación con uno de los personajes más reconocibles del cine.
Tal vez lo que está en juego no es el destino del mundo, pero por ahora hay un personaje y dos marcas que quieren conservar su relación con uno de los actores más populares de su generación, que, cabe mencionar, está a punto de alcanzar un nuevo nivel de fama.