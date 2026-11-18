Dos marcas, un mismo actor

Antes de plantear lo que podría pasar, hay que tener claras dos cosas. Por un lado está Jaeger-LeCoultre (JLC), marca que hace menos de tres meses anunció a Pattinson como su embajador global. Por el otro está Omega, que desde 1995, cuando apareció en la muñeca de Pierce Brosnan en GoldenEye, se convirtió en la firma relojera oficial de James Bond.

Desde entonces, Omega no ha abandonado la muñeca del famoso agente y ha construido una de las alianzas más reconocibles y exclusivas entre una marca y un personaje o franquicia, una relación que incluso ha trascendido la pantalla.

Fotografía: Jaeger-LeCoultre



Parte de esa estrategia de marketing consiste en que Omega ha lanzado numerosos relojes inspirados en el espía, además de trabajar mano a mano con los directores detrás de las películas. Hoy, la relación suma tres décadas y nada indica que el acuerdo esté cerca de vencer para pasarle la estafeta a otra marca, en este caso JLC. De hecho, el mes pasado se lanzó una colección de seis modelos que unió a Bond con su enemigo, la organización Spectre, a través de piezas Seamaster Diver 300M.