Guess Watches abraza la tradición con una colección cápsula de Día de Muertos

Cada reloj reinterpreta de una manera única esta celebración a través de ilustraciones vibrantes, detalles trabajados y una paleta de colores intensos.

La colección abre con un diseño femenino de 36 mm que combina una caja pulida en tono dorado con correa de silicón negro, decorada con un estampado multicolor que incluye flores y calaveras. La carátula negra hace un contraste que permite que los detalles de la ilustración y tonalidades resalten.



Otro modelo de la colección es un reloj multifunción de 36 mm con un estampado integral que recorre de manera fluida la caja, carátula y el brazalete en color negro. Los acabados esmerilados de las subesferas aportan dimensión y profundidad, lo que realzan el impacto gráfico de la pieza.

La última propuesta es un Venix, una silueta de 42 mm para quienes prefieren los estilos deportivos. Cuenta con una caja traslúcida negra que enmarca una carátula floral con una colorida calavera. Los elementos metálicos en tono dorado, los detalles perforados de silicón y las costuras en colores amarillo y naranja ofrecen un acabado divertido.

Los modelos de la colección cápsula están disponibles en Guess Watches y sus canales oficiales.