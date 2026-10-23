Un nuevo hogar de la alta relojería: MIDO inaugura su boutique en El Palacio de Hierro Satélite

Con esta apertura, en la que estuvo presente Franz Linder, CEO de MIDO, la firma relojera suiza, con más de un siglo de historia, reafirma su compromiso con el diseño, la innovación y la precisión que la distingue desde 1918.

Este nuevo espacio ubicado en la planta baja de El Palacio de Hierro, ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca la identidad de la marca, así como explorar a detalle las colecciones de la casa. De esta manera, la presencia de la marca se fortalece en el país.

Como parte de esta celebración, se presentaron tres modelos de la emblemática colección Multifort TV, inspirada en el diseño de la distintiva caja con forma de televisión de 1970, pero con una reinterpretación contemporánea.

Los modelos presentados son: Big Date Alebrijes, Special Edition Adventure y Big Date Chronometer COSC.