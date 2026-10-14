Berger Private Experience celebra 10 años de llevar la alta relojería a los más grandes apasionados

Con el paso del tiempo, ese evento se ha convertido en una de las citas más relevantes del ámbito en nuestro país. Esta ocasión, reúne a más de 40 marcas hasta el 15 de octubre en su flagship de Masaryk, en Polanco.

Entre ellas, destaca Arnold & Son y su propuesta de tan solo cinco piezas de Globetrotter Steel Mexico Edition, creada en colaboración con Berger para conmemorar los 10 años de Berger Private Experience.

También, Zenith reconoce el legado maya con Defy Skyline Maya Edition II, una propuesta limitada a 13 piezas.

TAG Heuer presenta el Carrera Extreme Sport Golden Heritage, una colección especial de 20 piezas y que forma parte de una selección que reúne complicaciones, ediciones especiales y propuestas ideales para quienes aprecian la relojería.





Para celebrar esta década, Tequila Casa Dragones se suma como aliado para esta edición. Ambas casas comparten la manera de entender la excelencia, que se logra a través del tiempo, precisión, dedicación y el respeto por las creaciones.