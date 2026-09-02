Decir que Robert Pattinson ha tenido un año ocupado quizá se queda corto. Entre estrenos, rodajes y proyectos como actor y productor, el británico atraviesa uno de esos momentos en los que parece estar en todas partes y, como si no fuera suficiente, todavía tiene espacio en la agenda para algo más.
Robert Pattinson suma un nuevo papel, ahora como embajador de Jaeger-LeCoultre
Después de un año en donde ya vimos The Drama y La Odisea, de Christopher Nolan, Pattinson todavía tiene varias cintas en puerta: Duna: Parte Tres, de Denis Villeneuve; Primetime, proyecto que además produce; y Here Comes the Flood, junto a Denzel Washington y Daisy Edgar-Jones. ¿No es suficiente? Bueno, ahora suma un nuevo papel a la lista: Jaeger-LeCoultre lo nombró su nuevo embajador global.
Robert Pattinson es el nuevo embajador de Jaeger-LeCoultre
La unión entre Robert Pattinson y Jaeger-LeCoultre no resulta tan inesperada como podría parecer. Si algo ha caracterizado al actor durante los últimos años es su versatilidad y esa constante búsqueda por reinventarse frente a la cámara. Pattinson puede pasar de producciones colosales al cine de autor y personajes completamente distintos entre sí y sin una fórmula predecible. Precisamente esa mezcla de creatividad, personalidad y evolución constante es parte de lo que llevó a la Maison a elegirlo como el nuevo integrante de su familia.
También hay una conexión más personal. Pattinson ha confesado su admiración por la relojería mecánica y, para él, un buen reloj va mucho más allá de marcar las horas: le interesan el carácter de cada pieza, el trabajo artesanal y la historia detrás de su creación.
Robert Pattinson y Jaeger-LeCoultre apenas comienzan
El nombramiento no se quedará únicamente en el título de embajador. Pattinson protagonizará una nueva campaña de Jaeger-LeCoultre, cuyo debut está previsto para mediados de septiembre y que marcará el inicio visible de esta colaboración.
Y sí, quizá resulte inevitable hablar de tiempo cuando se trata de relojes, pero en este caso la coincidencia funciona: Robert Pattinson está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. Entre algunos de los proyectos cinematográficos más esperados de los próximos meses, su faceta como productor y ahora su entrada a la alta relojería, todo apunta a que su momento está lejos de terminar.