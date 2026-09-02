También hay una conexión más personal. Pattinson ha confesado su admiración por la relojería mecánica y, para él, un buen reloj va mucho más allá de marcar las horas: le interesan el carácter de cada pieza, el trabajo artesanal y la historia detrás de su creación.

Robert Pattinson y Jaeger-LeCoultre apenas comienzan

La colaboración cobrará vida en una nueva campaña de Jaeger-LeCoultre que debutará a mediados de septiembre. (Fotografía: Cortesía Jaeger-LeCoultre)

El nombramiento no se quedará únicamente en el título de embajador. Pattinson protagonizará una nueva campaña de Jaeger-LeCoultre, cuyo debut está previsto para mediados de septiembre y que marcará el inicio visible de esta colaboración.

Y sí, quizá resulte inevitable hablar de tiempo cuando se trata de relojes, pero en este caso la coincidencia funciona: Robert Pattinson está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. Entre algunos de los proyectos cinematográficos más esperados de los próximos meses, su faceta como productor y ahora su entrada a la alta relojería, todo apunta a que su momento está lejos de terminar.