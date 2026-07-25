Tras unos años de ausencia en Watches and Wonders, la principal feria de alta relojería del mundo, Audemars Piguet, casa fundada en 1875 en Le Brassus, sorprendió a los asistentes con uno de los booths más espectaculares de la edición 2026. En su interior, además de presentar las novedades desarrolladas para este año, se montó una exhibición para repasar la historia, legado y aportaciones de la casa al mundo de la alta relojería. Una biblioteca que parecía extenderse infinitamente hacia el horizonte destacaba algunos de los momentos clave de su historia.
Sébastian Vivas: "Nuestra misión es dar sentido a los orígenes de Audemars Piguet"
En este entorno, nos reunimos con Sébastian Vivas, director de Patrimonio y Museo de la casa, quien nos compartió detalles de su rol, iniciativas y legado de una de las manufacturas más respetadas del mundo.
Acerca de su puesto
“En realidad, somos un departamento de 15 personas que incluye a historiadores, archivistas, relojeros y restauradores. Nos movemos en la intersección entre pasado, presente y futuro porque somos responsables de la preservación y enriquecimiento de nuestros archivos incluyendo documentos, pero también relojes, su estudio y la comunicación de nuestros hallazgos. Estos pueden convertirse en exhibiciones, libros, proyectos como L’Atelier des Établisseurs, nuevos movimientos y hasta colecciones. Nuestra misión más importante es construir mensajes, crear narrativas y dar sentido a nuestros orígenes, a lo que somos hoy y al rumbo hacia el cual vamos”.
Su involucramiento en el libro The Watch, publicado en colaboración con Flammarion
“Este libro es el bebé del departamento de Patrimonio. Mi sueño era crear una publicación que le diera la bienvenida a cualquier persona al mundo de la relojería y que celebrara a los relojes como un todo hablando de todo lo que hay detrás. Este es el libro que a mí me hubiera gustado recibir cuando comencé a trabajar en esta industria hace muchos, muchos años”.
El propósito de la iniciativa bautizada como L’Atelier des Établisseurs
“Es un nuevo proyecto que busca ayudar a la preservación de oficios artesanales, al mismo tiempo que aporta nueva luz sobre el espíritu de colaboración que ha dado rumbo a nuestra industria a lo largo de generaciones. Invitamos a participar a diseñadores internos y externos con un brief muy sencillo: se debía crear una pieza extraordinaria destacando por lo menos un oficio manual y utilizando un movimiento ya existente. De los 20 que recibimos seleccionamos tres que se producirán de la misma manera que lo hacían los établisseurs. Todas serán hechas a mano, por lo que serán únicas por naturaleza, y tal vez produciremos de tres a cinco unidades de cada diseño durante probablemente tres años”.
Hay que interesarse, ser curiosos, ir, buscar y encontrar a las personas, las raíces y las nuevas ideas... De este modo, verán que el horizonte comienza a hacerse cada vez más amplio y que queda mucho por explorar
“Hay que interesarse, ser curiosos, ir, buscar y encontrar a las personas, las raíces y las nuevas ideas... De este modo, verán que el horizonte comienza a hacerse cada vez más amplio y que queda mucho por explorar”.
Cómo los relojes actuales son un reflejo del mundo en el que vivimos
“Creo que los relojes que se están produciendo actualmente –no solo Audemars Piguet, sino toda la industria–, son un reflejo de nuestra identidad, de nuestras expectativas, de la proyección de lo que somos y de lo que soñamos ser. Veo que los relojes que se están produciendo son una mezcla de tecnología, desempeño y de una expresión de modernidad, pero también de una dimensión humana. Así que, en cierto modo, son una mezcla de hombre y máquina”.
Una idea acerca del mundo de la relojería que le gustaría transmitir a las personas
“Les diría que siempre hay más que aprender, sin importar cuál sea el tema de su interés. Puede ser el diseño, puede ser Audemars Piguet, no importa lo que sea, hay que interesarse, ser curiosos, ir, buscar y encontrar a las personas, las raíces y las nuevas ideas. De este modo, se darán cuenta que a partir de un tema que podría parecer demasiado limitado, verán que el horizonte comienza a hacerse cada vez más amplio y que queda mucho por explorar”.