Sébastian Vivas: "Nuestra misión es dar sentido a los orígenes de Audemars Piguet"

En este entorno, nos reunimos con Sébastian Vivas, director de Patrimonio y Museo de la casa, quien nos compartió detalles de su rol, iniciativas y legado de una de las manufacturas más respetadas del mundo.

Acerca de su puesto

“En realidad, somos un departamento de 15 personas que incluye a historiadores, archivistas, relojeros y restauradores. Nos movemos en la intersección entre pasado, presente y futuro porque somos responsables de la preservación y enriquecimiento de nuestros archivos incluyendo documentos, pero también relojes, su estudio y la comunicación de nuestros hallazgos. Estos pueden convertirse en exhibiciones, libros, proyectos como L’Atelier des Établisseurs, nuevos movimientos y hasta colecciones. Nuestra misión más importante es construir mensajes, crear narrativas y dar sentido a nuestros orígenes, a lo que somos hoy y al rumbo hacia el cual vamos”.

Su involucramiento en el libro The Watch, publicado en colaboración con Flammarion

“Este libro es el bebé del departamento de Patrimonio. Mi sueño era crear una publicación que le diera la bienvenida a cualquier persona al mundo de la relojería y que celebrara a los relojes como un todo hablando de todo lo que hay detrás. Este es el libro que a mí me hubiera gustado recibir cuando comencé a trabajar en esta industria hace muchos, muchos años”.

El propósito de la iniciativa bautizada como L’Atelier des Établisseurs

“Es un nuevo proyecto que busca ayudar a la preservación de oficios artesanales, al mismo tiempo que aporta nueva luz sobre el espíritu de colaboración que ha dado rumbo a nuestra industria a lo largo de generaciones. Invitamos a participar a diseñadores internos y externos con un brief muy sencillo: se debía crear una pieza extraordinaria destacando por lo menos un oficio manual y utilizando un movimiento ya existente. De los 20 que recibimos seleccionamos tres que se producirán de la misma manera que lo hacían los établisseurs. Todas serán hechas a mano, por lo que serán únicas por naturaleza, y tal vez produciremos de tres a cinco unidades de cada diseño durante probablemente tres años”.