Una de las actividades del día fue tiro con arco. Puede parecer una disciplina tranquila, pero requiere concentración, estabilidad y bastante control corporal. La mejor parte: el reloj la tiene en su catálogo, así que más allá de registrar la actividad, algo que me sorprendió fue lo cómodo que resulta usar el reloj incluso durante movimientos repetitivos del brazo. Nunca estorbó ni sentí la necesidad de quitármelo. Y justamente ahí entendí el potencial del reloj.

Mientras descansas, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sigue trabajando: durante la noche monitorea la calidad y duración del sueño.

(Fotografía: Cortesía HUAWEI )

Después de la actividad física no podía faltar un rato de relajación en el spa del hotel, que incluye un circuito de sauna, hammam y piscinas con distintas temperaturas. Entre entrar y salir del agua, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro permaneció en mi muñeca todo el tiempo sin preocuparme por quitármelo. Poder usarlo dentro del agua sin tener que pensar en protegerlo hace que simplemente siga siendo parte de la experiencia, no un accesorio que tienes que cuidar constantemente.

Siguiendo tu ritmo, día y noche

Al terminar tú puedes parar, pero el reloj nunca lo hace. Durante la noche registró automáticamente mi descanso, mostrando cuánto tiempo dormí, las distintas fases del sueño y la calidad del mismo. Después de un día tan activo fue interesante ver cómo esos datos reflejaban realmente el nivel de recuperación del cuerpo.

La prueba más completa llegó a la mañana siguiente.

Comenzamos temprano con un hiking entre los bosques de Valle de Bravo. Conforme avanzábamos, el reloj iba registrando prácticamente todo: distancia recorrida, tiempo de caminata, cambios de altitud y ritmo del recorrido. Al finalizar, uno de los datos que más me gustó fue el tiempo estimado de recuperación antes de volver a entrenar, una métrica útil para entender cómo respondió el cuerpo al esfuerzo y planear la siguiente actividad.

Más que registrar datos, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro se convirtió en el compañero ideal para un viaje donde cada aventura cuenta.

(Fotografías: Cortesía HUAWEI )

Más allá de los números, lo que realmente me dejó este viaje fue darme cuenta de que un smartwatch puede ser mucho más que un contador de pasos. Cuando pasas un fin de semana haciendo actividades tan distintas, desde relajarte en un circuito de aguas hasta caminar entre montañas o practicar deportes al aire libre, tener toda esa información concentrada en tu muñeca hace que disfrutes la experiencia mientras el reloj se encarga de registrar todo por ti.

Al final, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro no sólo resistió el ritmo del viaje; terminó convirtiéndose en ese compañero silencioso que registra cada logro, mide tu recuperación y te ayuda a entender mejor cómo responde tu cuerpo en cada aventura. Y si un reloj puede seguirte el paso en un lugar como Rodavento, probablemente también pueda hacerlo en cualquier plan que tengas en tu día a día.