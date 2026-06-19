Por supuesto esta no es una simple reinterpretación estética, la colección refleja uno de los mayores fuertes de la marca: su capacidad para convertir la innovación material en lenguaje de diseño. Porque para Hublot, el color nunca es únicamente color; es ingeniería, investigación y desarrollo.

No hablamos solo de una propuesta estacional. La pieza protagonista es el cronógrafo Unico Flyback de 42 mm, una edición limitada de 200 ejemplares. Los acabados mate y las superficies pulidas se inspiran en la luz cambiante del mar, mientras que la esfera, bañada en matices pastel, nos lleva directo a ese pequeño momento entre el amanecer y la puesta de sol.

En el extremo más exclusivo de la colección se encuentra el Tourbillon Automático de 44 mm, producido en una serie de apenas 10 piezas. Aquí, la narrativa se vuelve más escultórica. Una esfera de cristal de zafiro rosa transparente revela la complejidad del movimiento y convierte la mecánica en parte del espectáculo visual. La luz atraviesa la pieza, lo que crea un juego de profundidad y transparencia que hace que solo quieras contemplar el reloj.

Las correas intercambiables en azul celeste, verde menta y rosa permiten modificar su personalidad en cuestión de segundos gracias al sistema One Click, dejando claro que para la marca es clave la versatilidad y estilo sin esfuerzo.

La pieza más exclusiva de la colección es el Big Bang Tourbillon Automático de 44 mm. Limitado a solo 10 ejemplares, incorpora una espectacular esfera de zafiro rosa transparente que revela la complejidad de su movimiento (Fotografía: Cortesía Hublot )

La colección tiene una clara protagonista: la cerámica, ligera, resistente y extraordinariamente compleja de producir. El material se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la relojería contemporánea. Hublot lleva años perfeccionando sus propias fórmulas para crear cerámicas de color capaces de mantener intensidad, resistencia y acabado impecable con el paso del tiempo.

Y con una paleta que explora los tonos de la arena clara, el cielo despejado y las puestas de sol junto al mar, solo podemos pensar en llevar este reloj a Saint-Tropez.

Dos formas de interpretar el lujo contemporáneo

Cada modelo tiene su propia esencia. El primero incorpora el movimiento cronógrafo Unico Flyback, uno de los desarrollos mecánicos más importantes de la casa. El segundo lleva la propuesta un paso más allá mediante un tourbillon automático visible a través de una espectacular esfera de zafiro transparente.

Aunque ambos comparten la misma estética veraniega, representan dos formas distintas de entender el lujo actual: una más deportiva y versátil; la otra, enfocada en la exclusividad extrema y la fascinación mecánica.

El Big Bang también se vuelve monocromático

Hublot presenta nuevas versiones monocromáticas en tonos melocotón, verde menta y azul petróleo. (Fotografía: Cortesía Hublot )

Además de las ediciones Summer, Hublot presenta nuevas versiones monocromáticas en tonos melocotón, verde menta y azul petróleo.

Se trata de una apuesta especialmente interesante en los modelos de 33 mm, donde el color es el protagonista absoluto, dejando claro que la tendencia que dominan el lujo contemporáneo va por un camino con menos ornamentación y más diseño. El resultado es un reloj limpio, moderno y sorprendentemente fresco. Piezas pensadas para acompañar desde una escapada costera hasta una cena frente al mar sin perder un ápice de sofisticación.

Suave tanto en tonos como en materiales, pero con una presencia y una resistencia contundentes (Fotografía: Cortesía Hublot )

La colección Big Bang Summer 2026 no busca únicamente marcar el tiempo. Busca capturar una sensación: la de los días largos, la luz cálida sobre la piel y esa ligereza que solo existe durante el verano. Y si algo ha demostrado Hublot a lo largo de los años es que pocas marcas saben convertir una estación del año en un objeto de deseo tan bien como ella.