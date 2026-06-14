CARTIER
1. Baignoire de Cartier
Material de la caja: Oro amarillo con 49 diamantes corte brillante
Medidas: 25 x 19 mm
Movimiento: Cuarzo
Correa: Oro amarillo con diamantes
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro amarillo con 49 diamantes corte brillante
Medidas: 25 x 19 mm
Movimiento: Cuarzo
Correa: Oro amarillo con diamantes
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Acero
Medidas: 47.2 x 38.7 mm
Movimiento: 1847 MC mecánico de cuerda automática
Correa: Acero y caucho azul marino
Reserva de marcha: 40 horas Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro amarillo
Medidas: 43.5 x 31.4 mm
Movimiento: 430 MC mecánico de cuerda manual
Brazalete: Oro amarillo
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con 323 diamantes de talla baguette
Medida: 45 mm
Movimiento: HUB9015 tourbillon de cuerda manual
Correa: Piel de aligátor negra y caucho negro
Reserva de marcha: 120 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Cerámica blanca pulida y cepillada
Medida: 44 mm
Movimiento: MHUB1280 UNICO automático
Correa: Textil con velcro y broche de cerámica blanca
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Cristal de zafiro pulido con 54 diamantes en el bisel
Medida: 42 mm
Movimiento: HUB1770 automático esqueletado
Correa: Caucho blanco
Reserva de marcha: 50 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Acero inoxidable
Medida: 33 mm
Movimiento: HUB1120 automático
Correa: Caucho morado
Reserva de marcha: 40 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Goldtech cepillado y pulido
Medida: 44 mm
Movimiento: P.2031/S de cuerda manual
Correa: Piel de aligátor negra y caucho negro
Reserva de marcha: 744 horas (31 días)
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Acero pulido
Medida: 47 mm
Movimiento: P.3000 de cuerda manual
Correa: Piel de becerro café oscuro y caucho negro
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Acero cepillado
Medida: 44 mm
Movimiento: P.5000 de cuerda manual
Correa: Piel de becerro café y caucho negro
Reserva de marcha: 192 horas (8 días)
Hermeticidad: 300 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con acabado rodiado
Medida: 38 mm
Movimiento: 1200P1 automático
Brazalete: Oro blanco de 18 quilates
Reserva de marcha: 44 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates engastado con 60 diamantes corte brillante
Medida: 36 mm
Movimiento: 500P1 mecánico automático
Brazalete: Oro rosa de 18 quilates y piel de aligátor burdeos
Reserva de marcha: 40 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Acero Oystersteel y oro amarillo
Medida: 41 mm
Movimiento: Calibre 3230 mecánico de cuerda automática
Brazalete: Oyster de acero Oystersteel
Reserva de marcha: 70 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Acero Oystersteel
Medida: 36 mm
Movimiento: Calibre 3230 mecánico de cuerda automática
Brazalete: Oyster de acero Oystersteel
Reserva de marcha: 70 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Acero Oystersteel y oro blanco
Medida: 41 mm
Movimiento: Calibre 3235 mecánico de cuerda automática
Brazalete: Oyster de acero Oystersteel
Reserva de marcha: 70 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Medida: 45 mm
Movimiento: 2755 TMR SQ manual
Correa: Piel de becerro texturizada
Reserva de marcha: 58 horas
Material de la caja: Titanio
Medida: 41 mm
Movimiento: 5110 DT/3 mecánico de cuerda automática
Correa: Titanio y caucho naranja
Reserva de marcha: 60 horas
Hermeticidad: 150 metros
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Medida: 40 mm
Movimiento: 4400 AS manual
Correa: Piel de becerro azul
Reserva de marcha: 65 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Titanio satinado con tratamiento DLC
Medida: 39 mm
Movimiento: H1978 S mecánico de cuerda automática
Correa: Caucho negro
Reserva de marcha: 60 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro blanco
Medida: 38 mm
Movimiento: H1927 mecánico de cuerda automática
Correa: Piel de aligátor
Reserva de marcha: 48 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco
Medida: 42 mm
Movimiento: Mecánico de cuerda automática
Correa: Piel de aligátor negra
Reserva de marcha: 36 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro rosa con diamantes redondos en engaste nieve
Medida: 33 mm
Movimiento: Mecánico de cuerda manual
Correa: Piel de aligátor malva brillante
Reserva de marcha: 36 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con 77 diamantes corte baguette
Medida: 38 mm
Movimiento: Calibre 5 mecánico de cuerda manual
Brazalete: Oro blanco de 18 quilates con 502 diamantes corte baguette
Reserva de marcha: 40 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con 30 diamantes corte brillante
Medida: 43 mm
Movimiento: Cuarzo
Correa: Grosgain negro
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates
Medida: 11.2 x 11.2 mm con cubierta de titanio y un diamante de corte Asscher al centro
Movimiento: Cuarzo
Brazalete: Oro blanco de 18 quilates con 2,172 diamantes de corte brillante
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates
Medida: 19.7 x 15.2 mm
Movimiento: Cuarzo
Brazalete: Oro blanco de 18 quilates con 573 diamantes corte brillante
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Cerámica negra mate
Medida: 42 mm
Movimiento: Calibre 5.1 mecánico de cuerda manual
Correa: Nailon negro
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Medida: 41.4 mm
Movimiento: 362 automático
Correa: Piel de aligátor café
Reserva de marcha: 42 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Medida: 42 mm
Movimiento: 978 automático
Correa: Piel de aligátor negra
Reserva de marcha: 45 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Platino
Medida: 42 mm
Movimiento: 178 de cuerda manual
Correa: Piel de aligátor azul
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Cerámica negra mate micropulida
Medida: 41 mm
Movimiento: MT5602-U mecánico de cuerda automática
Brazalete: Cerámica negra
Reserva de marcha: 70 horas
Hermeticidad: 200 metros
Material de la caja: Acero inoxidable
Medida: 39 mm
Movimiento: MT5662-2U mecánico de cuerda automática
Brazalete: Acero inoxidable
Reserva de marcha: 65 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Acero inoxidable
Medida: 36 mm
Movimiento: MT5412 mecánico de cuerda automática
Brazalete: Acero inoxidable
Reserva de marcha: 70 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro blanco
Medida: 34.5 x 39.5 mm
Movimiento: 240 automático
Correa: Piel de becerro verde olivo
Reserva de marcha: 48 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Oro blanco
Medida: 38 mm
Movimiento: R 27 PS automático
Correa: Composite azul marino
Reserva de marcha: 43-48 horas
Material de la caja: Oro rosa
Medida: 38.5 mm
Movimiento: 26-330 S QA LU 24 automático
Correa: Piel de aligátor café
Reserva de marcha: 35-45 horas
Hermeticidad: 30 metros
Material de la caja: Cerámica blanca luminiscente Ceralume
Medida: 46.5 mm
Movimiento: 52616 automático
Correa: Caucho blanco luminiscente
Reserva de marcha: 168 horas (7 días)
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro rojo de 18 quilates
Medida: 41.6 mm
Movimiento: 82905 automático
Brazalete: Oro rojo de 18 quilates
Reserva de marcha: 80 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates
Medida: 39 mm
Movimiento: 135 de cuerda manual
Correa: Piel de caimán azul
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 50 metros
Material de la caja: Acero inoxidable
Medida: 41 mm
Movimiento: El Primero 3600SK automático
Brazalete: Acero inoxidable
Reserva de marcha: 60 horas
Hermeticidad: 100 metros
Material de la caja: Oro amarillo de 18 quilates
Medida: 39 mm
Movimiento: 135 de cuerda manual
Correa: Piel de caimán beige
Reserva de marcha: 72 horas
Hermeticidad: 50 metros