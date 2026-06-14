2. Roadster de Cartier

Material de la caja: Acero

Medidas: 47.2 x 38.7 mm

Movimiento: 1847 MC mecánico de cuerda automática

Correa: Acero y caucho azul marino

Reserva de marcha: 40 horas Hermeticidad: 100 metros

3. Santos-Dumont de Cartier

Material de la caja: Oro amarillo

Medidas: 43.5 x 31.4 mm

Movimiento: 430 MC mecánico de cuerda manual

Brazalete: Oro amarillo

Hermeticidad: 30 metros

HUBLOT

1. Big Bang Impact One Million

Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con 323 diamantes de talla baguette

Medida: 45 mm

Movimiento: HUB9015 tourbillon de cuerda manual

Correa: Piel de aligátor negra y caucho negro

Reserva de marcha: 120 horas

Hermeticidad: 30 metros

2. Big Bang Reloaded Kylian Mbappé

Material de la caja: Cerámica blanca pulida y cepillada

Medida: 44 mm

Movimiento: MHUB1280 UNICO automático

Correa: Textil con velcro y broche de cerámica blanca

Reserva de marcha: 72 horas

Hermeticidad: 100 metros

3. Spirit of Big Bang Impact

Material de la caja: Cristal de zafiro pulido con 54 diamantes en el bisel

Medida: 42 mm

Movimiento: HUB1770 automático esqueletado

Correa: Caucho blanco

Reserva de marcha: 50 horas

Hermeticidad: 50 metros

4. Big Bang Joyful Steel Purple

Material de la caja: Acero inoxidable

Medida: 33 mm

Movimiento: HUB1120 automático

Correa: Caucho morado

Reserva de marcha: 40 horas

Hermeticidad: 100 metros

PANERAI

1. Luminor 31 Giorni PAM01631

Material de la caja: Goldtech cepillado y pulido

Medida: 44 mm

Movimiento: P.2031/S de cuerda manual

Correa: Piel de aligátor negra y caucho negro

Reserva de marcha: 744 horas (31 días)

Hermeticidad: 100 metros

2. Luminor PAM01735

Material de la caja: Acero pulido

Medida: 47 mm

Movimiento: P.3000 de cuerda manual

Correa: Piel de becerro café oscuro y caucho negro

Reserva de marcha: 72 horas

Hermeticidad: 100 metros

3. Luminor 8 Giorni PAM01733

Material de la caja: Acero cepillado

Medida: 44 mm

Movimiento: P.5000 de cuerda manual

Correa: Piel de becerro café y caucho negro

Reserva de marcha: 192 horas (8 días)

Hermeticidad: 300 metros

PIAGET

4. Polo 79

Material de la caja: Oro blanco de 18 quilates con acabado rodiado

Medida: 38 mm

Movimiento: 1200P1 automático

Brazalete: Oro blanco de 18 quilates

Reserva de marcha: 44 horas

Hermeticidad: 50 metros

5. Polo Signature Date

Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates engastado con 60 diamantes corte brillante

Medida: 36 mm

Movimiento: 500P1 mecánico automático

Brazalete: Oro rosa de 18 quilates y piel de aligátor burdeos

Reserva de marcha: 40 horas

Hermeticidad: 50 metros

ROLEX

Oyster Perpetual 41

Material de la caja: Acero Oystersteel y oro amarillo

Medida: 41 mm

Movimiento: Calibre 3230 mecánico de cuerda automática

Brazalete: Oyster de acero Oystersteel

Reserva de marcha: 70 horas

Hermeticidad: 100 metros

1. Oyster Perpetual 36

Material de la caja: Acero Oystersteel

Medida: 36 mm

Movimiento: Calibre 3230 mecánico de cuerda automática

Brazalete: Oyster de acero Oystersteel

Reserva de marcha: 70 horas

Hermeticidad: 100 metros

2. Oyster Perpetual Datejust 41

Material de la caja: Acero Oystersteel y oro blanco

Medida: 41 mm

Movimiento: Calibre 3235 mecánico de cuerda automática

Brazalete: Oyster de acero Oystersteel

Reserva de marcha: 70 horas

Hermeticidad: 100 metros

VACHERON CONSTANTIN

Les Cabinotiers Minute Repeater Tourbillon Skeleton

Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates

Medida: 45 mm

Movimiento: 2755 TMR SQ manual

Correa: Piel de becerro texturizada

Reserva de marcha: 58 horas

1. Overseas Dual Time Cardinal Points

Material de la caja: Titanio

Medida: 41 mm

Movimiento: 5110 DT/3 mecánico de cuerda automática

Correa: Titanio y caucho naranja

Reserva de marcha: 60 horas

Hermeticidad: 150 metros

2. Historiques Americain 1921

Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates

Medida: 40 mm

Movimiento: 4400 AS manual

Correa: Piel de becerro azul

Reserva de marcha: 65 horas

Hermeticidad: 30 metros

HERMÉS

1. Hermès H08 Squelette

Material de la caja: Titanio satinado con tratamiento DLC

Medida: 39 mm

Movimiento: H1978 S mecánico de cuerda automática

Correa: Caucho negro

Reserva de marcha: 60 horas

Hermeticidad: 100 metros

2. Arceau Samarcande

Material de la caja: Oro blanco

Medida: 38 mm

Movimiento: H1927 mecánico de cuerda automática

Correa: Piel de aligátor

Reserva de marcha: 48 horas

Hermeticidad: 30 metros