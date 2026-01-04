Jaeger-Lecoultre: el mundo en la muñeca

Todo cambió con la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en 1884. A lo largo de más de un siglo, Jaeger-LeCoultre ha sido reconocida por el dominio de complicaciones que muestran simultáneamente la hora en distintas zonas geográficas.

El Calibre 948 identifica cada zona horaria con el nombre de una ciudad, el cual está inscrito en un anillo azul que rodea la esfera central. Otros dos anillos concéntricos exteriores se combinan para indicar las 24 horas del día –marcadas con índices aplicados y numerales grabados con láser– y los minutos, grabados con láser en un fondo color azul.

El tourbillon volante flota con ligereza en una apertura circular localizada a un costado del mapa mundial, por encima de los océanos, completando un giro cada 60 segundos. De la misma manera, en el transcurso de 24 horas realiza una vuelta de 360 grados alrededor de la esfera, girando al unísono con el mapa y el anillo de las ciudades, imitando la rotación del planeta.

La maestría de los artesanos de los talleres de Métieres Rares se hace evidente en el esmaltado champlevé aplicado a los continentes y en el guillochage y el lacado de los océanos realizados a mano.

Características del reloj Master Grande Tradition Calibre 948

TAMAÑO DE LA CAJA: 43 mm

MATERIAL DE LA CAJA: Oro rosa

ESFERA: Laca azul translúcida con patrón guilloche

CALIBRE: 948, mecánico de cuerda automática

HERMETICIDAD: 50 metros

50 metros BRAZALETE: Piel de aligátor azul oscuro