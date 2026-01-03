Vacheron Constantin, cuando el tiempo se convierte en joya

Esta nueva entrega de rasgos art déco es una celebración a la feminidad y el ingenio en la que cada gema, tallada con maestría, narra una historia de elegancia y lujo y brinda la posibilidad de convertir cada reloj en un collar u otra joya.

Pero Grand Lady Kalla no se limita a la mera ostentación; cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para crear una experiencia que resuene con la mujer moderna. La fluidez de sus líneas, la pureza de las gemas y la versatilidad de sus diseños reflejan la complejidad y la sofisticación de quien lo porta.

Cada pieza evoluciona con ella y se adapta a cada ocasión y estado de ánimo. Cada gema cuenta una historia –zafiros que evocan la serenidad del cielo nocturno, rubíes que simbolizan la pasión y la vitalidad o esmeraldas que capturan la esencia de la naturaleza en su estado más puro– y Grand Lady Kalla es una invitación a ser parte de ella.

Más allá de su belleza estética, las piezas de Grand Lady Kalla representan un legado de artesanía y savoir-faire transmitido a lo largo de generaciones.

Cada una es un testimonio de la dedicación y la pasión de los maestros relojeros y joyeros de Vacheron Constantin, quienes han volcado su talento y su experiencia en la creación de un objeto único y atemporal: trascender el tiempo y eternizar la belleza.

Características

TAMAÑO DE LA CAJA: 19.4 x 30.1 mm

MATERIAL DE LA CAJA: Oro blanco

Oro blanco ESFERA: Engastada con 14 diamantes corte esmeralda

Engastada con 14 diamantes corte esmeralda CALIBRE: 1212 de cuarzo

1212 de cuarzo HERMETICIDAD: 30 metros

30 metros BRAZALETE: Oro blanco con 103 diamantes y 8 rubíes