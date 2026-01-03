La colección Grand Lady Kalla, de Vacheron Constantin, reinventa el tiempo apegándose a los principios de la alta joyería. Desde sus orígenes, la casa relojera ha forjado un profundo vínculo con las mujeres para quienes ha diseñado delicadas piezas decoradas con las técnicas más exquisitas.
Vacheron Constantin, cuando el tiempo se convierte en joya
Esta nueva entrega de rasgos art déco es una celebración a la feminidad y el ingenio en la que cada gema, tallada con maestría, narra una historia de elegancia y lujo y brinda la posibilidad de convertir cada reloj en un collar u otra joya.
Pero Grand Lady Kalla no se limita a la mera ostentación; cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para crear una experiencia que resuene con la mujer moderna. La fluidez de sus líneas, la pureza de las gemas y la versatilidad de sus diseños reflejan la complejidad y la sofisticación de quien lo porta.
Cada pieza evoluciona con ella y se adapta a cada ocasión y estado de ánimo. Cada gema cuenta una historia –zafiros que evocan la serenidad del cielo nocturno, rubíes que simbolizan la pasión y la vitalidad o esmeraldas que capturan la esencia de la naturaleza en su estado más puro– y Grand Lady Kalla es una invitación a ser parte de ella.
Más allá de su belleza estética, las piezas de Grand Lady Kalla representan un legado de artesanía y savoir-faire transmitido a lo largo de generaciones.
Cada una es un testimonio de la dedicación y la pasión de los maestros relojeros y joyeros de Vacheron Constantin, quienes han volcado su talento y su experiencia en la creación de un objeto único y atemporal: trascender el tiempo y eternizar la belleza.
Características
- TAMAÑO DE LA CAJA: 19.4 x 30.1 mm
- MATERIAL DE LA CAJA: Oro blanco
- ESFERA: Engastada con 14 diamantes corte esmeralda
- CALIBRE: 1212 de cuarzo
- HERMETICIDAD: 30 metros
- BRAZALETE: Oro blanco con 103 diamantes y 8 rubíes
Este artículo lo leíste primero en nuestra versión impresa de Expansión Diciembre 2025 .