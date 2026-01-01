Hermés: un tiempo para la fantasía a través del lujo

El diseño original data de 1972, año en que la artista Caty Latham bocetó la prenda para ser impresa en un pañuelo de seda inspirándose, a su vez, en un libro dedicado a los uniformes militares del siglo XIX perteneciente a la colección de Émile Hermès.

Bautizado como Néo Brandebourgs, aquel dibujo toma en esta nueva versión la forma de “una armadura para el jinete del futuro” con la incorporación de colores vivos.

(ANITA SCHLAEFLI / DAVID MARCHON)

En la esfera, destaca especialmente el trabajo de dos oficios artísticos. El primero es el grabado, que horada el metal para trazar el contorno de la chaqueta de gala, cuyos detalles se van desvelando con cada pasada de buril.

El segundo es la pintura miniatura, que dota de vida el conjunto resaltando cada uno de sus elementos con una paleta de tonos intensos.

Otra novedad es la incorporación de un tourbillon a la colección Slim. Localizado a las 7 horas, está protegido por una jaula adornada con el motivo Lift, dos letras H entrelazadas tomadas del ascensor de la tienda del número 24 del Faubourg Saint-Honoré, en París, que simbolizan la unión entre Julie Hollande y Émile Hermès.

Con este diseño queda claro que más que medir, secuenciar o controlar, la maison busca otro tiempo: uno destinado a despertar las emociones, a abrir paréntesis, a crear espacios de fantasía y esparcimiento de la marca ginebrina.

Características del reloj Montblanc Star Legacy Château

TAMAÑO DE LA CAJA: 30.5 mm

MATERIAL DE LA CAJA: Platino

Pintura miniatura y grabado

H1950T, mecánico de cuerda automática

30 metros

30 metros BRAZALETE: Aligátor azul abisal