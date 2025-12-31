Montblanc: Escenas de un pasado glorioso

. (PATRICE SCHREYER / CORTESÍA)

Con las ocho piezas de esta edición limitada, Montblanc eleva la artesanía a territorios inexplorados, fusionando la ingeniería relojera con la maestría de los oficios artesanales.

Basta observar la esfera, una recreación meticulosa de la Galería de los Espejos, en la que los destellos de mármol de Sarrancolin, la madera de roble y el esmalte crean una profundidad evocadora. Este laborioso diseño está inspirado en un grabado de 1746 en el que se ilustra este salón diseñado por el arquitecto Jules Hardouin-Mansart.

. (PATRICE SCHREYER / CORTESÍA)

Bajo la elaborada superficie, se encuentra una maravilla mecánica: el Exo Tourbillon, una complicación que desafía la gravedad con su incesante danza.

Su movimiento, visible a través del cristal de zafiro, revela una armonía entre ciencia y estética. Por su parte, la caja esculpida es un manifiesto de intenciones con sus grabados clásicos, que evocan el poderío y la elegancia de la corte francesa.

Cada pieza se entrega en una caja musical, obra de Elie Bleu, que al abrirse reproduce una composición de Jean-Philippe Rameau, al más puro estilo de las cortes de Luis XIV y Luis XV.

Características del reloj Montblanc Star Legacy Château

- TAMAÑO DE LA CAJA: 44.8 mm

- MATERIAL DE LA CAJA: Oro amarillo

Oro amarillo - ESFERA: Oro blanco con marquetería de mármol, esmalte y madera

Oro blanco con marquetería de mármol, esmalte y madera - CALIBRE: MB M16.68, mecánico de cuerda manual

MB M16.68, mecánico de cuerda manual - HERMETICIDAD: 30 metros

30 metros - BRAZALETE: Piel de becerro gris con estampado de caimán