Bvlgari presenta expo para celebrar relojes inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera

Esta edición especial ofrece dos nuevos relojes: un Octo Finissimo de oro amarillo con números romanos en honor a Diego Rivera e inspirado en un mural de su Casa Azul. Ofrece un fondo abierto con la firma del artista y un movimiento automático Calibre BVL138.

En el caso del reloj en honor a Frida Kahlo, se trata de un Tubogas Manchette con un brazalete de oro amarillo con la inscripción “Más de mil formas de besar” de la novela Diarios de un accidente.

Cuenta con una esfera de madre perla blanca con diamantes y un movimiento mecánico automático BVS100 Lady Solotempo. Dichos relojes están limitados a 25 piezas cada uno y buscan plasmar el legado y la pasión de los artistas.

En la exhibición, los visitantes podrán admirar las piezas de relojería de la maison, así como obras y objetos originales contemporáneos y propiedad de los artistas, los cuales fueron prestados por el Museo Kaluz, la colección privada de la familia Riviera, entre otras instituciones.

La exposición estará abierta al público a partir del 26 de agosto y hasta el 13 de septiembre en la boutique Bvlgari de Artz Pedregal.