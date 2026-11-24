Apenas estamos superando todo lo que vivimos durante el Corona Capital de este fin de semana y ya tenemos noticias del Tecate Pa'l Norte, que en 2027 celebrará su decimoquinta edición. Esto solo puede significar una cosa: la celebración será en grande y su lineup lo deja más que claro.
Ya hay lineup para el Tecate Pa'l Norte 2027 y será una de las mejores ediciones
Las fechas elegidas para celebrar las quince primaveras del festival regio son el 26, 27 y 28 de marzo de 2027, y la sede ya la conocemos: el Parque Fundidora de Monterrey. Ahora sí, toca hablar del cartel oficial, que incluye a 150 artistas repartidos en nueve escenarios.
El lineup que ya nos tiene obsesionados
El viernes, el cartel está encabezado por Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia y RAYE, además de Milo J, Angine de Poitrine, deadmau5, Polo & Pan, Ximena Sariñana y Paloma Morphy, entre otros.
El sábado se engalana con las presentaciones de Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G y Young Miko, a quienes se suman Sofi Tukker, Babasónicos, Ed Maverick, Kinky, Piso 21, Leon Bridges, Lola Índigo, Jesse Baez y muchos más.
Y para el gran cierre, el domingo tendremos a Charli XCX y, como aquí no discriminamos entre géneros, también a Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji y Kenia OS, además de Fobia, El Malilla, Cara Delevingne, Cachirula y Loojan, Pol Granch y más.
Ahora sí, ¿qué onda con los boletos?
Desde antes de que se revelara el cartel, ya se había llevado a cabo una primera venta de los llamados 'abonos tempraneros', que se agotaron hace un rato. Ahora que conocemos el lineup, el siguiente paso será la venta general.
Habrá cinco categorías de boletos: General, General Plus, Ascendente, VIP y Hospitality, cada una con diferentes precios y, por supuesto, distintos beneficios. Por ahora, no se han revelado los costos de ninguna de ellas.
La venta aún no tiene fecha confirmada, pero se realizará a través de Ticketmaster, con la opción de adquirir un abono de tres días. Además, los boletos se pondrán a la venta en tres fases, por lo que siempre es recomendable comprarlos lo antes posible.
Ahora sí, la pregunta obligada: ¿qué día es el mejor y por qué los tres?