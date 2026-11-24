Las fechas elegidas para celebrar las quince primaveras del festival regio son el 26, 27 y 28 de marzo de 2027, y la sede ya la conocemos: el Parque Fundidora de Monterrey. Ahora sí, toca hablar del cartel oficial, que incluye a 150 artistas repartidos en nueve escenarios.





El lineup que ya nos tiene obsesionados

Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix protagonizarán la segunda jornada del festival. (Fotografía: Arturo Holmes/Getty Images for Coachella)



El viernes, el cartel está encabezado por Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia y RAYE, además de Milo J, Angine de Poitrine, deadmau5, Polo & Pan, Ximena Sariñana y Paloma Morphy, entre otros.

El sábado se engalana con las presentaciones de Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G y Young Miko, a quienes se suman Sofi Tukker, Babasónicos, Ed Maverick, Kinky, Piso 21, Leon Bridges, Lola Índigo, Jesse Baez y muchos más.

Y para el gran cierre, el domingo tendremos a Charli XCX y, como aquí no discriminamos entre géneros, también a Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji y Kenia OS, además de Fobia, El Malilla, Cara Delevingne, Cachirula y Loojan, Pol Granch y más.