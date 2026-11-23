Las canciones clave de esta etapa son: ‘Stressed Out’, ‘Fairly Local’, ‘Heavydirtysoul’, ‘Doubt’ y ‘Goner’.

Trench (2018)

Aquí el universo narrativo comienza a tomar mucha más forma. Aparece la página DMAORG, en la que se publican documentos, fotografías y cartas escritas por Clancy, un ciudadano de Dema.

La historia de Trench sigue a Clancy (Tyler), un habitante de Dema, una ciudad controlada por nueve obispos. Entre ellos se encuentra Nico, su principal captor, y Keons, otro de los obispos que participa en su cautiverio.

Los obispos mantienen a los habitantes sometidos y les hacen creer que no existe una vida mejor fuera de la ciudad. Clancy intenta escapar, pero Nico lo persigue y consigue capturarlo. En su camino aparece The Torchbearer (Josh Dun), conocido como el Portador de la Antorcha, quien lo guía y lo ayuda a encontrar una salida.

También conocemos a los Banditos, un grupo de rebeldes que vive en Trench, el territorio que rodea Dema. Se distinguen por utilizar el color amarillo, que los obispos no pueden percibir adecuadamente y que se convierte en un símbolo de resistencia y libertad.

Las canciones clave de esta etapa son: ‘Jumpsuit’, ‘Levitate’, ‘Morph’, ‘Neon Gravestones’, ‘Bandito’ y ‘Leave the City’.

Scaled and Icy (2021)

Después de los acontecimientos de Trench, la historia da un giro visual: todo parece más colorido, alegre y optimista. Sin embargo, hay una razón detrás de este cambio: Scaled and Icy es una producción de propaganda de Dema. Los obispos utilizan a Clancy y su música para transmitir una imagen positiva y controlada de la realidad.

El título es un juego de palabras con Clancy is dead, el mensaje que los obispos quieren hacer creer a los habitantes de Dema. Aquí también aparece Trash, un dragón que forma parte de esta etapa visual y narrativa, y cuya historia se conecta con los acontecimientos que llevan a Clancy a descubrir nuevas capacidades.

Aunque Tyler parece estar participando en un espectáculo controlado por Dema, canciones como ‘No Chances’ y ‘The Outside’ dejan ver que la resistencia sigue presente y que el conflicto está lejos de terminar.

Las canciones clave de esta etapa son: ‘Good Day’, ‘Choker’, ‘Shy Away’, ‘Saturday’, ‘No Chances’ y ‘The Outside’.

Clancy (2024)

A través del video I Am Clancy, la banda resume oficialmente la historia de los discos anteriores y confirma que Clancy es la identidad narrativa de Tyler Joseph.

Después de escapar de Dema, Clancy y The Torchbearer (Josh) llegan a una isla llamada Voldsøy. Ahí, Clancy descubre que tiene una habilidad conocida como seizing, que le permite controlar temporalmente el cuerpo de otra persona. Se trata de una capacidad que también poseen los obispos, por lo que ahora tiene una herramienta similar a la de sus enemigos para enfrentarlos.

En esta etapa también aparece Ned, una criatura vinculada con la creatividad y la energía interior de Tyler. A diferencia de lo que sucedía en Trench, ahora Clancy decide regresar a Dema, pero no para escapar, sino para enfrentarse a Nico y terminar con el control de los obispos.

El disco termina con ‘Paladin Strait’. Clancy llega a Dema y está a punto de enfrentarse a Nico, quien lo recibe con una frase que deja todo en suspenso: ‘Hello, Clancy’.

Breach (2025)

La historia continúa exactamente donde termina Clancy: el protagonista está frente a Nico, listo para enfrentarlo. En Breach, Clancy consigue derrotar a Nico, el obispo que representa una de sus principales amenazas dentro de Dema. Sin embargo, la victoria tiene consecuencias inesperadas.

Después de vencerlo, Clancy comienza a adoptar la apariencia de los obispos: utiliza sus vestimentas rojas y vuelve a aparecer con la pintura negra asociada con Blurryface.

Lo más inquietante es que empieza a reproducir el mismo sistema de control que quería destruir. Algunos Banditos lo siguen, pero The Torchbearer (Josh) se niega a hacerlo. Reconoce que Clancy está convirtiéndose en aquello contra lo que luchaba y decide alejarse.

Así, la historia termina con una reflexión sobre los ciclos: puedes derrotar a quien te hizo daño, pero eso no significa que hayas dejado atrás todo aquello que te llevó a convertirte en quien eres.

Las canciones clave de esta etapa son: ‘The Contract’, ‘Drum Show’, ‘Garbage’, ‘Robot Voices’, ‘Intentions’ y ‘One Way’.

Entonces, ¿qué significa toda la historia?

Tyler Joseph y Josh Dun dan vida a Clancy y The Torchbearer, dos personajes fundamentales en la historia de Twenty One Pilots.

(Fotografía: Twenty One Pilots )

Esta es quizá la parte más interesante de todo el concepto, porque permite entender por qué la banda decidió construir una narrativa tan compleja. Aunque existe una historia de ficción con ciudades, personajes, poderes y batallas, el universo de Twenty One Pilots funciona como una metáfora de los conflictos internos que todos podemos experimentar.

Cada elemento tiene un significado: Dema representa sentirse atrapado en los pensamientos negativos; los obispos simbolizan el miedo, la inseguridad y el control; Blurryface y Nico están relacionados con esa voz interna que alimenta nuestras inseguridades; Clancy es la persona que intenta recuperar el control de su vida; Trench representa el camino hacia la libertad; los Banditos simbolizan la comunidad y las redes de apoyo; The Torchbearer representa la amistad y el acompañamiento, mientras que Voldsøy marca el descubrimiento de nuevas herramientas para enfrentar los conflictos.

Pero hay una pregunta que cobra especial importancia en Breach: ¿qué pasa cuando consigues vencer aquello que te hacía daño, pero terminas convirtiéndote en algo parecido?

¿Qué pasa cuando terminas convirtiéndote en aquello contra lo que luchabas?

(Fotografía: Twenty One Pilots)

Eso es precisamente lo que sucede con Clancy. Consigue derrotar a Nico, pero comienza a reproducir el mismo sistema de poder que quería destruir. Es una forma de hablar de los ciclos y de cómo, en ocasiones, salir de una situación no significa haber superado todo lo que nos llevó hasta ella. Si no reconocemos nuestros propios patrones, corremos el riesgo de repetirlos, incluso cuando nuestra intención es hacer las cosas de manera diferente.

Por eso, el desenlace de Breach es tan importante. Josh se niega a seguir a Clancy y deja abierta la posibilidad de que todavía exista otro camino. No estamos frente a una historia en la que todo se resuelve mágicamente después de derrotar al enemigo, sino ante una reflexión sobre lo que significa seguir luchando, reconocer nuestros errores y aprender a no convertirnos en aquello que alguna vez nos hizo daño.

Al final, ese es uno de los mensajes que Twenty One Pilots ha construido a lo largo de su discografía: la lucha contra nuestros propios pensamientos no siempre tiene un final definitivo. Podemos encontrar herramientas, personas que nos acompañen y nuevas formas de entender lo que nos sucede, pero el trabajo de conocernos y enfrentarnos a nosotros mismos continúa. Por eso este universo conecta con tantas personas: detrás de Dema, los obispos y las batallas de Clancy, hay una historia mucho más cercana de lo que parece. Una que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, aunque no siempre tengamos el control, todavía podemos encontrar la manera de seguir adelante.