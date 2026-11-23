El cantante de 27 años, compartió a través de su cuenta de Instagram una historia en la que agradece al público que asistió a su concierto en Mérida, Yucatán, el pasado sábado 21 de noviembre, y en la que anuncia su despedida de los escenarios del país.

“Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. L@s amo”, dice el texto, acompañado de una fotografía de él en el escenario.



Nodal, quien se presentó exactamente en la Feria Yucatán Xmatkuil la noche del 22 de noviembre, y como parte de su gira Pa’l Cora Tour, no aclaró el motivo de su retiro en México. Sin embargo, las especulaciones señalan que es debido a los problemas legales que enfrenta con su padre.

El sonorense enfrenta una disputa legal con su padre Jaime por los derechos de su nombre artístico. A principios de noviembre, el equipo legal de Nodal presentó una oposición jurídica para que su padre no obtenga el registro de “CHRISTIAN NODAL” ante el IMPI para su uso en diversos productos como fotografías o papelería, sin su autorización.



El abogado del intérprete de “No te contaron mal” y “El amigo”, señala que Jaime no cuenta con su consentimiento expreso para explotar su imagen. Previamente, Jaime ya había obtenido los derechos de las marcas CN CHRISTIAN NODAL”, “NODAL” y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”.

Próximos conciertos de Nodal

Los shows de Nodal fuera de México continúan. Sus siguientes presentaciones son el 12 de diciembre en Bogotá, Colombia; 22 de enero de 2027 en Temecula, California, EU y 23 de enero de 2027 en Rohnert Park, California, EU.