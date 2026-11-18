Cartel de Glastonbury 2027

Entre los artistas destacados de la primera tanda publicada, el famoso festival contará con los headliners: Sam Fender, Harry Styles , Billie Eilish, Cher, The xx, por mencionar algunos. Sin embargo, la organización dijo que “aún quedan muchos más artistas y atracciones por anunciar”, pero para calentar motores, te compartimos el póster oficial con las bandas confirmadas.

Otros artistas y bandas que se presentarán son Massive Attack, Sombr, Ezra Collective, Adéla, Lily Allen, The Avalanches, Lola Young, Thundercar, Little Simz, De La Soul, Ellie Goulding, entre otros.





Cuándo y dónde es el Glastonbury 2027

Como cada edición, el festival se realizará del miércoles 23 al domingo 27 de junio en Worthy Farm, Pilton, Somerset, Inglaterra.

¿Y qué hay de los boletos? Tenemos buenas y malas noticias para ti.

Las entradas ya están agotadas, sin embargo, aún podrías tener una oportunidad de conseguir una, pues las que sean canceladas o devueltas se pondrán a la venta de nuevo en la primavera de 2027. El precio de la admisión general es de 408 libras esterlinas, unos $10,000.00 pesos.

Puedes consultar más detalles en los próximos meses aquí .