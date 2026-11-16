Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y el country también quieren su Grammy

Olivia Rodrigo llega con siete nominaciones gracias a you seem pretty sad for a girl so in love, un título que ya parece una indirecta perfectamente calculada. Su canción “the cure” figura entre las candidatas a Canción y Grabación del Año, mientras que su colaboración con Robert Smith, “what's wrong with me”, también aparece en la categoría de rock.

Phoebe Bridgers también acumula siete nominaciones con Lost Weekend, que compite por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa. La artista lleva su universo introspectivo a una de las competencias más importantes de la noche. Porque, aparentemente, la melancolía también puede ser una excelente estrategia musical.

Y mientras el pop acapara titulares, el country pisa fuerte. Ella Langley y Miranda Lambert, ambas con siete nominaciones, confirman el gran momento del género. Langley compite por Álbum del Año con Dandelion y por Canción del Año con “Choosin' Texas”, una historia de desamor escrita junto a Lambert y otros compositores.

Las sorpresas y los detalles que hacen especiales a los Grammy 2027

La competencia tampoco se queda corta entre los nombres consolidados. Bruno Mars, Olivia Dean y Leon Thomas consiguieron seis nominaciones cada uno. Mars regresa con The Romantic, mientras que Dean destaca con The Art of Loving y su sencillo “Man I Need”, presente en dos de las categorías principales.

Entre las sorpresas aparece Madonna, quien vuelve a la conversación de los Grammy con cuatro nominaciones gracias a su nueva etapa dance, mientras que Harry Styles quedó fuera de la lista pese a su actividad musical reciente. Porque en los Grammy, como en las mejores series, siempre tiene que haber un giro inesperado.

Además, esta edición incorpora cinco nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Latina y Mejor Interpretación de Pop Asiático, una señal de cómo la Academia continúa ampliando su reconocimiento a distintas escenas musicales, aunque esta última categoría ha sido bastante criticada.

La ceremonia se celebrará el 7 de febrero de 2027, y aunque todavía no hay ganadores, algo está claro: las mujeres dominan buena parte de la conversación, los géneros se mezclan sin pedir permiso y la competencia está más interesante que nunca. Ahora solo falta descubrir quién convertirá todas esas nominaciones en gramófonos dorados.