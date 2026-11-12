Estas son las fechas confirmadas:

16 de febrero de 2027: Arena Monterrey, Monterrey.

Arena Monterrey, Monterrey. 23 de febrero de 2027: Arena VFG, Guadalajara.

Arena VFG, Guadalajara. 28 de febrero de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Palacio de los Deportes, Ciudad de México. 1 de marzo de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Así que ya puedes ir revisando qué fecha te queda mejor, porque seguramente habrá fans viajando de una ciudad a otra para no perderse la oportunidad de escuchar a Kevin Parker en directo.

Deadbeat, el nuevo sonido que llegará a los escenarios mexicanos

El regreso de Tame Impala no llega por casualidad. Esta vez, el proyecto encabezado por Kevin Parker trae consigo Deadbeat, su más reciente álbum, con el que abre una nueva etapa en su trayectoria musical.

A lo largo de los años, Tame Impala ha conseguido construir un sonido bastante reconocible, mezclando psicodelia, rock, pop y música electrónica. Esa combinación le ha permitido experimentar con diferentes estilos y conectar con públicos muy distintos, sin dejar de lado la esencia que lo caracteriza.

El Deadbeat Tour llegará al Palacio de los Deportes de la CDMX con dos presentaciones: el 28 de febrero y el 1 de marzo. (Fotografía: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Con esta nueva gira, una de las grandes expectativas está en descubrir cómo sonarán los temas de Deadbeat en vivo y cómo se integrarán con las canciones que ya forman parte de la historia del proyecto. Porque, aunque siempre es emocionante escuchar material nuevo, también sabemos que hay clásicos que los fans esperan cantar de principio a fin.

Además, sus presentaciones suelen destacar por la experiencia visual y sonora que acompañan a cada canción. Por eso, más allá del repertorio, estos conciertos representan una oportunidad para disfrutar de Tame Impala en uno de los formatos donde su música cobra una dimensión diferente.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

Si ya estás pensando en asistir a alguno de los conciertos, es momento de estar pendiente de la venta de entradas. Los boletos y la información correspondiente a cada presentación se pueden consultar a través de Ticketmaster México.

Es importante revisar directamente la plataforma para conocer los precios, las secciones disponibles y las condiciones de compra de cada recinto, ya que estos detalles pueden variar dependiendo de la ciudad y la fecha.

Puedes consultar los eventos y la disponibilidad de entradas aquí .

Sin duda, el regreso de Tame Impala a México es una de esas noticias que muchos seguidores estaban esperando. Cuatro oportunidades para disfrutar de su música, una nueva producción por descubrir y tres ciudades que se preparan para recibir a Kevin Parker.