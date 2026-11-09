Una vez puede ser casualidad; dos, coincidencia; a la tercera, ya hay un patrón. Eso es básicamente lo que sucede con Olivia Rodrigo, quien hace unos días lanzó 'Take Me Home', una canción navideña que los oyentes encontraron muy similar a 'Candy', de Robbie Williams.
Olivia Rodrigo, acusada de plagio (otra vez), ahora por 'Take Me Home'
Lo que tiene al público especialmente atento es que no es la primera vez que ocurre. Aunque Williams ya salió en defensa de la joven cantante y habló de un "posible eco musical", la gente no deja de ver un patrón en que algo así haya sucedido antes.
Los antecedentes: Paramore y Taylor Swift
Vayamos cinco años atrás. En 2021, Olivia Rodrigo llegó a un acuerdo privado con Paramore y sus editoriales musicales, mediante el cual cedió un porcentaje de las regalías de 'Good 4 U', luego de que surgieran comparaciones y similitudes con 'Misery Business', de la banda liderada por Hayley Williams.
En aquel momento se habló de una interpolación, y la vocalista de Paramore comentó que la presión para llevar la situación tan lejos había nacido de las editoriales. Al final, Hayley Williams y Josh Farro fueron añadidos como coautores en los créditos de 'Good 4 U'.
Después llegaron otras acusaciones, esta vez por parte de las swifties (algo forzadas, quizá), que encontraron muchas similitudes entre canciones del disco 'Sour' y varios temas de Taylor Swift.
Nunca hubo una demanda oficial, pero sí se hicieron ajustes preventivos y se otorgaron créditos de coautoría a Taylor Swift y Jack Antonoff en 'Deja Vu', por su parecido con 'Cruel Summer', y en '1 Step Forward, 3 Steps Back', por interpolar la melodía de piano de 'New Year's Day'.
Esa cesión de créditos implicó compartir un porcentaje de los derechos editoriales y las regalías de dichas canciones. También alimentó una supuesta rivalidad entre Rodrigo y Swift que, según se dice, continúa hasta hoy.
De vuelta al presente
Y ahora, nuevamente, Olivia Rodrigo está en el centro de la polémica: su canción 'Take Me Home (4 Christmas)', lanzada el pasado 6 de noviembre, fue señalada por tener similitudes melódicas con 'Candy', de Robbie Williams, y con 'Christmas Wrapping', de The Waitresses.
En esta ocasión fue Williams quien salió a defender a la cantante y desestimó las afirmaciones de que ella hubiera copiado deliberadamente la estructura de su canción. Añadió que le encanta su música, que probablemente se trate de una casualidad, que Rodrigo se topó con un eco musical suyo sin proponérselo y que a él le da completamente igual.
Incluso Chris Butler, autor de 'Christmas Wrapping', comentó que Rodrigo había captado bien la "esencia" de la canción original.
¿Coincidencia o patrón?
Que Robbie Williams y Chris Butler hayan respondido mencionando que no hay problema de por medio cambia el tono de la conversación, pero no la pregunta de fondo. Tres episodios en pocos años no prueban que haya copia deliberada, aunque sí muestran cómo suena Olivia Rodrigo: una artista que bebe abiertamente de las referencias que la formaron y que, en un pop donde casi todo se parece a algo, queda más expuesta que otras.
En la música las similitudes son inevitables, y lo que cuenta es cómo se resuelven. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido con Paramore y Taylor Swift, no hubo acuerdos ni créditos de por medio, solo dos autores que lo tomaron con humor. Habrá que ver si el público hace lo mismo o si 'Take Me Home' se suma a la lista.