Nunca hubo una demanda oficial, pero sí se hicieron ajustes preventivos y se otorgaron créditos de coautoría a Taylor Swift y Jack Antonoff en 'Deja Vu', por su parecido con 'Cruel Summer', y en '1 Step Forward, 3 Steps Back', por interpolar la melodía de piano de 'New Year's Day'.

Esa cesión de créditos implicó compartir un porcentaje de los derechos editoriales y las regalías de dichas canciones. También alimentó una supuesta rivalidad entre Rodrigo y Swift que, según se dice, continúa hasta hoy.

De vuelta al presente

Y ahora, nuevamente, Olivia Rodrigo está en el centro de la polémica: su canción 'Take Me Home (4 Christmas)', lanzada el pasado 6 de noviembre, fue señalada por tener similitudes melódicas con 'Candy', de Robbie Williams, y con 'Christmas Wrapping', de The Waitresses.

En esta ocasión fue Williams quien salió a defender a la cantante y desestimó las afirmaciones de que ella hubiera copiado deliberadamente la estructura de su canción. Añadió que le encanta su música, que probablemente se trate de una casualidad, que Rodrigo se topó con un eco musical suyo sin proponérselo y que a él le da completamente igual.

Incluso Chris Butler, autor de 'Christmas Wrapping', comentó que Rodrigo había captado bien la "esencia" de la canción original.

¿Coincidencia o patrón?

Robbie Williams salió en defensa de la cantante y habló de un "posible eco musical" con 'Candy'. (Fotografía: Xavi Torrent/Getty Images for Spotify)

Que Robbie Williams y Chris Butler hayan respondido mencionando que no hay problema de por medio cambia el tono de la conversación, pero no la pregunta de fondo. Tres episodios en pocos años no prueban que haya copia deliberada, aunque sí muestran cómo suena Olivia Rodrigo: una artista que bebe abiertamente de las referencias que la formaron y que, en un pop donde casi todo se parece a algo, queda más expuesta que otras.

En la música las similitudes son inevitables, y lo que cuenta es cómo se resuelven. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido con Paramore y Taylor Swift, no hubo acuerdos ni créditos de por medio, solo dos autores que lo tomaron con humor. Habrá que ver si el público hace lo mismo o si 'Take Me Home' se suma a la lista.