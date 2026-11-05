Hay leyendas que nunca dejan de hacer ruido, incluso cuando ya no están sobre el escenario. Y si alguien sabía cómo hacer temblar al mundo con su música, era Ozzy Osbourne. Ahora, su espíritu volverá a sentirse entre guitarras distorsionadas, baterías explosivas y miles de voces con una noticia que los amantes del metal llevaban años esperando: Ozzfest llegará por primera vez a México.
Ozzfest llega a México en 2027 y eso significa que el legado de Ozzy Osbourne está más vivo que nunca
El icónico festival de heavy metal y hard rock, creado por Ozzy y Sharon Osbourne en 1996, prepara su regreso para 2027 y nuestro país será parte de este nuevo capítulo. La cita está marcada para el 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde el público mexicano finalmente podrá vivir una experiencia que durante décadas fue referente de la cultura metalera.
Mucho más que un festival: una historia que sigue haciendo ruido
Para entender la importancia de este anuncio hay que viajar a los años noventa, cuando Ozzy Osbourne, lejos de conformarse con ser una de las figuras más influyentes del rock, decidió crear su propio espacio para una escena que no siempre encontraba lugar en los grandes festivales.
Así nació Ozzfest, una plataforma que no solo reunió a gigantes del género, sino que también abrió las puertas a nuevas generaciones de músicos. Por sus escenarios han pasado nombres como Black Sabbath, Slipknot, System of a Down, Korn y Rob Zombie, consolidando su reputación como uno de los encuentros más importantes del metal.
Pero su regreso tiene un significado especial. Después de su última edición en 2018 y tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne en 2025, el festival volverá por primera vez sin su creador sobre el escenario.
Lejos de representar el final de una era, esta nueva etapa busca demostrar que su influencia sigue presente. Sharon Osbourne estará al frente de la selección del cartel, con la intención de preservar la esencia de un festival que convirtió la rebeldía, la libertad y el poder de la música en una identidad propia.
De Reino Unido a México: el metal no conoce fronteras
El regreso de Ozzfest 2027 no será cualquier celebración. El festival tendrá únicamente tres paradas internacionales, comenzando el 10 de julio en Milton Keynes, Reino Unido, para después llegar el 11 de septiembre a San Bernardino, California, ciudad donde comenzó su historia en 1996.
Una semana después, el 18 de septiembre, llegará el turno de la Ciudad de México, que se sumará por primera vez a la historia del festival. Y aunque todavía no se ha revelado el cartel oficial, la expectativa ya está sobre la mesa. La participación de Sharon Osbourne en la curaduría musical, junto con Andy Copping, promete una selección que conecte el peso de las leyendas con la energía de nuevas propuestas.
Porque si algo ha demostrado Ozzfest a lo largo de su historia es que el metal no se trata únicamente de nostalgia. También se trata de descubrir sonidos, romper barreras y encontrar una comunidad entre miles de personas que comparten la misma pasión.
¿Cuándo salen a la venta los boletos para Ozzfest México 2027?
Para quienes no quieran quedarse fuera de este momento histórico, la primera oportunidad de conseguir entradas será mediante la venta especial Early Bats, que comenzará el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana, a través de Ticketmaster México.
Esta primera fase permitirá adquirir boletos antes de conocer a las bandas que formarán parte del festival. Por ahora, los precios y el lineup oficial siguen sin anunciarse, aunque se espera que los detalles se compartan durante los próximos meses. Más información estará disponible en ozzfest.com .
Treinta años después de su nacimiento, Ozzfest demuestra que algunas historias no necesitan repetirse para seguir siendo relevantes: necesitan encontrar nuevas formas de hacerse escuchar. Y esta vez, México será parte de esa historia. Ozzy podrá haber dejado los escenarios, pero el ruido que comenzó está lejos de apagarse.