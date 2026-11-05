Pero su regreso tiene un significado especial. Después de su última edición en 2018 y tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne en 2025, el festival volverá por primera vez sin su creador sobre el escenario.

Lejos de representar el final de una era, esta nueva etapa busca demostrar que su influencia sigue presente. Sharon Osbourne estará al frente de la selección del cartel, con la intención de preservar la esencia de un festival que convirtió la rebeldía, la libertad y el poder de la música en una identidad propia.

De Reino Unido a México: el metal no conoce fronteras

El regreso de Ozzfest 2027 no será cualquier celebración. El festival tendrá únicamente tres paradas internacionales, comenzando el 10 de julio en Milton Keynes, Reino Unido, para después llegar el 11 de septiembre a San Bernardino, California, ciudad donde comenzó su historia en 1996.

Una semana después, el 18 de septiembre, llegará el turno de la Ciudad de México, que se sumará por primera vez a la historia del festival. Y aunque todavía no se ha revelado el cartel oficial, la expectativa ya está sobre la mesa. La participación de Sharon Osbourne en la curaduría musical, junto con Andy Copping, promete una selección que conecte el peso de las leyendas con la energía de nuevas propuestas.

Tres países, una misma pasión: Ozzfest recorrerá Reino Unido, Estados Unidos y México durante 2027.



(Fotografía: Scott Gries/Getty Images)

Porque si algo ha demostrado Ozzfest a lo largo de su historia es que el metal no se trata únicamente de nostalgia. También se trata de descubrir sonidos, romper barreras y encontrar una comunidad entre miles de personas que comparten la misma pasión.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Ozzfest México 2027?

Para quienes no quieran quedarse fuera de este momento histórico, la primera oportunidad de conseguir entradas será mediante la venta especial Early Bats, que comenzará el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana, a través de Ticketmaster México.

Esta primera fase permitirá adquirir boletos antes de conocer a las bandas que formarán parte del festival. Por ahora, los precios y el lineup oficial siguen sin anunciarse, aunque se espera que los detalles se compartan durante los próximos meses. Más información estará disponible en ozzfest.com .

Treinta años después de su nacimiento, Ozzfest demuestra que algunas historias no necesitan repetirse para seguir siendo relevantes: necesitan encontrar nuevas formas de hacerse escuchar. Y esta vez, México será parte de esa historia. Ozzy podrá haber dejado los escenarios, pero el ruido que comenzó está lejos de apagarse.