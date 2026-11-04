Karol G está a pocos días de regresar a México, esta vez con su gira Viajando por el Mundo, Tropitour para ofrecer a miles de fans una serie de conciertos inolvidables que los pondrá a cantar y bailar con sus mayores éxitos. Para calentar motores, acá te presentamos el posible setlist. Spoiler alert: prepárate porque es muy extenso.
Karol G en México: este es su posible (y extenso) setlist y otros detalles de sus conciertos en el país
La cantante colombiana comenzará su pasó en el país con tres shows en el Estadio BBVA de Monterrey este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Luego, continuará su gira en la CDMX la próxima semana, exactamente el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.
Pero eso no es todo, la intérprete de TQG tendrá un show especial de celebración de su álbum en la capital mexicana este miércoles 4 de noviembre. La cita es en línea a través de una transmisión global en vivo por TikTok a las 08:00 pm.
Ahora sí, de Bichota a Tropicoqueta, acá el repertorio completo que tendría preparado Karol G para sus shows en el país que prometen ser una verdadera fiesta.
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Posible setlist de Karol G en México
Act 1
- LATINA FOREVA
- Un gatito me llamó
- OKI DOKI
- Tá OK (Cover de DENNIS & MC Kevin)
- QLONA
- X SI VOLVEMOS
- S91
Act 2
- Tropicoqueta
- Papasito
- Amiga Mía
- Negrita de mis pesares (con su mariachi)
- Ese hombre es malo
- MAMIII
Act 3
- No Me Arrepiento De Sentir Tanto
- Te llevas To
- Ahí
- Alguien que te amaba
- Si lo ven
- BbY WOW
Act 4
- Ivonny bonita
- Pineapple
- Sejodioto
- A su boca la amo
- GATÚBELA (con Maldy)
- Si no le contesto (con Maldy)
- Es un secreto (with Maldy)
- Por qué te demoras? (cover de Plan B) (with Maldy)
- Guatauba (cover de Plan B) (con Maldy)
- AMARGURA
- Tu perfume
- Bandida entrenada
- OJOS FERRARI
- Una noche en Medellín (canción de Cris MJ)
Act 5
- BICHOTA (Salsa version, shortened, with extracts of “El Pescador” by Toto La Momposina)
- Tusa (Salsa version, shortened)
- Coleccionando heridas
- Si antes te hubiera conocido
- 200 COPAS
- PROVENZA