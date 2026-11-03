Y es que, tratándose de Ye, el escenario nunca es solamente un lugar para cantar. Es parte de la narrativa.

La fecha está puesta, ¿y los boletos?

- Viernes 19 de marzo de 2027

- Estadio Banorte, Ciudad de México

- Precios y venta general por anunciar

Aunque el anuncio ya encendió la emoción de sus seguidores, todavía hay algunas incógnitas. Por ahora, solo existe una fecha confirmada y no se han revelado los precios, las zonas del estadio ni el inicio de la venta general.

Lo que sí está disponible es un prerregistro a través de YeMexicoCity.com , donde los fans pueden dejar sus datos para recibir información sobre el acceso anticipado. Eso sí, registrarse no garantiza conseguir un boleto, pero es el primer paso para quienes no quieren quedarse fuera.

Más que un concierto, todo un universo

La cuenta regresiva comienza: el prerregistro para recibir información sobre los boletos ya está disponible. (Fotografía: Marcus Ingram/Getty Images)

Hablar de Ye es hablar de un artista que ha llevado su influencia mucho más allá del hip-hop. Desde sus producciones musicales hasta sus incursiones en la moda, el diseño y la cultura contemporánea, su trayectoria ha estado marcada por la constante necesidad de reinventarse, aunque no siempre sin polémica.

Por ahora, el setlist de 2027 sigue siendo un misterio. Pero imaginar a miles de personas cantando temas como “Runaway”, “Flashing Lights”, “Heartless” o “Stronger” en uno de los estadios más emblemáticos de México ya es suficiente para comenzar la cuenta regresiva.

