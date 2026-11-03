Entre la música, la controversia y una visión creativa que rara vez pasa desapercibida, Ye (Kanye West) ha construido una carrera en la que nada parece suceder a pequeña escala. Y lo vuelve a demostrar en México.
Ye, It's Back: 2027 marca el regreso de Kanye West a México
México está nuevamente en su radar. Después de conquistar a sus fans a principios de 2026, el artista confirmó su regreso a la Ciudad de México el 19 de marzo de 2027, esta vez con un escenario a la altura de sus ambiciones: el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.
De la Plaza de Toros a un estadio: Ye piensa en grande
Para entender la expectativa, hay que regresar a enero de 2026. Después de 17 años de ausencia, Ye volvió a presentarse en México con dos conciertos en la Plaza de Toros México, el 30 y 31 de enero. Fueron noches que reunieron a miles de seguidores, recorrieron distintas etapas de su discografía y dejaron momentos inesperados, como la participación de su hija North West sobre el escenario. Pero parece que dos noches no fueron suficientes.
Ahora, el artista apuesta por un recinto de mayores dimensiones y una producción que podría llevar su propuesta visual todavía más lejos. Bajo el concepto The Greatest Show on Earth, el espectáculo se suma a una etapa en la que Ye ha transformado sus conciertos en experiencias que combinan música, arquitectura escénica y una estética casi cinematográfica.
Y es que, tratándose de Ye, el escenario nunca es solamente un lugar para cantar. Es parte de la narrativa.
La fecha está puesta, ¿y los boletos?
- Viernes 19 de marzo de 2027
- Estadio Banorte, Ciudad de México
- Precios y venta general por anunciar
Aunque el anuncio ya encendió la emoción de sus seguidores, todavía hay algunas incógnitas. Por ahora, solo existe una fecha confirmada y no se han revelado los precios, las zonas del estadio ni el inicio de la venta general.
Lo que sí está disponible es un prerregistro a través de YeMexicoCity.com , donde los fans pueden dejar sus datos para recibir información sobre el acceso anticipado. Eso sí, registrarse no garantiza conseguir un boleto, pero es el primer paso para quienes no quieren quedarse fuera.
Más que un concierto, todo un universo
Hablar de Ye es hablar de un artista que ha llevado su influencia mucho más allá del hip-hop. Desde sus producciones musicales hasta sus incursiones en la moda, el diseño y la cultura contemporánea, su trayectoria ha estado marcada por la constante necesidad de reinventarse, aunque no siempre sin polémica.
Por ahora, el setlist de 2027 sigue siendo un misterio. Pero imaginar a miles de personas cantando temas como “Runaway”, “Flashing Lights”, “Heartless” o “Stronger” en uno de los estadios más emblemáticos de México ya es suficiente para comenzar la cuenta regresiva.