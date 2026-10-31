Siete bandas para seguirles la pista en el Corona Capital 2026

Fcukers

Cuándo: viernes 20 de noviembre

Desde Nueva York, Fcukers recupera el pulso despreocupado de la música de club de los 90 y los primeros 2000, con bases house, sintetizadores brillantes y coros que parecen hechos para seguirlos. Formado en 2022, el trío encontró rápido un lugar en la conversación alternativa gracias a canciones que privilegian el movimiento sin renunciar a una identidad propia. Su mezcla de indie, dance y pop tiene algo inmediato, pero también suficiente personalidad para no quedarse en una moda pasajera.

Track sugerido: “Bon Bon”.

Baby Queen

Cuándo: sábado 21 de noviembre

Arabella Latham, artista sudafricana radicada en Londres, convirtió Baby Queen en un vehículo para narrar las contradicciones de crecer, enamorarse y tratar de encontrar un sitio propio en medio del ruido digital. Su sonido cruza pop alternativo, guitarras indie y electrónica de vocación expansiva, mientras sus letras conservan un filo confesional y mordaz. Desde el EP Medicine hasta sus álbumes, ha afinado una voz reconocible, capaz de pasar de la vulnerabilidad al estribillo luminoso sin perder cercanía.

Track sugerido: “Dover Beach”.

Ninajirachi

Cuándo: domingo 22 de noviembre

La productora australiana Nina Wilson lleva años construyendo un lenguaje propio desde los márgenes de la electrónica, pero su propuesta encontró una nueva dimensión al cruzar el hyperpop con el electro-house y la cultura de internet. Bajo el nombre de Ninajirachi, combina sintetizadores de brillo casi plástico, ritmos acelerados y melodías pop que no temen sonar extrañas. Su trabajo como productora y DJ, además de sus colaboraciones con figuras de la escena electrónica, la coloca entre las voces más inquietas de su generación.

Track sugerido: “iPod Touch”.