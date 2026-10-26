El jefe también quería su turno

Lo curioso es que Jay-Z nunca había encabezado un halftime show. Lo vio desde la cabina: eligió, produjo y observó cómo otros se llevaban los reflectores. Quien sí pisó ese escenario fue su esposa, Beyoncé, en 2013 y como invitada en 2016, así que un show suyo se siente menos como una sorpresa y más como una casilla por llenar.

Y ojo con el momento. Este año celebra los 30 años de Reasonable Doubt y los 25 de The Blueprint, y en septiembre reunió a los Fugees sobre el escenario en Londres. Si algo sabe hacer el halftime es vivir de momentos así.





Un catálogo que no cabe en el medio tiempo

Aquí viene el verdadero problema (uno de los buenos): ¿qué canciones dejas fuera? " Hard Knock Life" e " Izzo (H.O.V.A.)" para los puristas. " 99 Problems" para que hasta el que sólo vino por las alitas y la cerveza la cante; " Run This Town" para el momento de estadio o de plano " Drunk in Love", su último gran éxito en las listas (2013), por si Beyoncé decide pasar a saludar.