Imagina esto: estás en tu trabajo, necesitas a alguien para algo grande, tú mismo armas la lista de candidatos, lees todos los nombres y al final te das cuenta que para qué elegir cuando tú eres la mejor opción. Eso le pasó a Jay-Z, quien desde 2019 junto a su empresa de entretenimiento Roc Nation cura y produce el show de medio tiempo del Super Bowl: Kendrick Lamar, Bad Bunny, Rihanna, son gracias a él y como una estrellita en la frente por esto para el Super Bowl LXI, que se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, el elegido es él mismo. Apple Music lo anunció con un video en blanco y negro, el rapero sentado en un estadio vacío y un mensaje que lo dice todo: "GOAT's out of the bag".
¿”Empire State of Mind” en el Super Bowl LXI? Sí, Jay-Z encabeza el Haltime Show
El jefe también quería su turno
Lo curioso es que Jay-Z nunca había encabezado un halftime show. Lo vio desde la cabina: eligió, produjo y observó cómo otros se llevaban los reflectores. Quien sí pisó ese escenario fue su esposa, Beyoncé, en 2013 y como invitada en 2016, así que un show suyo se siente menos como una sorpresa y más como una casilla por llenar.
Y ojo con el momento. Este año celebra los 30 años de Reasonable Doubt y los 25 de The Blueprint, y en septiembre reunió a los Fugees sobre el escenario en Londres. Si algo sabe hacer el halftime es vivir de momentos así.
Un catálogo que no cabe en el medio tiempo
Aquí viene el verdadero problema (uno de los buenos): ¿qué canciones dejas fuera? " Hard Knock Life" e " Izzo (H.O.V.A.)" para los puristas. " 99 Problems" para que hasta el que sólo vino por las alitas y la cerveza la cante; " Run This Town" para el momento de estadio o de plano " Drunk in Love", su último gran éxito en las listas (2013), por si Beyoncé decide pasar a saludar.
Y luego están los himnos con invitadas de lujo. "Empire State of Mind", con Alicia Keys, es probablemente la canción que más veces ha hecho que alguien que nunca ha pisado Nueva York se sienta de ahí. "Umbrella" es de Rihanna, sí, pero abre con el verso de Jay-Z y sigue siendo de esas que nadie puede dejar de cantar a medias y no puede faltar "Crazy in Love", imaginando que Queen B ya ande por ahí.
Por qué sí funciona
Sí, no tiene un hit gigante desde hace años, pero si lo piensas bien, el Super Bowl no premia lo último que sonó, premia lo que todos se saben. Jay-Z llega con tres décadas de catálogo, una agenda de colaboradores que cualquier productor envidiaría y la ventaja de haber diseñado el formato durante años. Si la NFL quería un halftime que juntara a generaciones frente a la misma pantalla, difícilmente encontraba una opción más segura. Y si algo sale mal, siempre quedará la pregunta incómoda: ¿quién lo contrató? Y ya sabemos la respuesta.