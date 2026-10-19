Taylor Swift suma 15 semanas en el número uno con su álbum ‘The Life of a Showgirl’

Esta semana, su álbum obtuvo 87 mil unidades equivalentes de álbum adicionales gracias a Encore, su versión ampliada (deluxe) con cuatro temas nuevos: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon.

Recordemos que álbum The Life of a Showgirl se lanzó hace un año, en octubre de 2025, con ventas de 2,7 millones de copias en su primera semana. El pasado 24 de septiembre, Tay-Tay lanzó Encore, con lo que obtuvo 173 mil unidades equivalentes en su primera semana.



De hecho, el pasado lunes Patient Zero se mantuvo firme en el número 1 del Hot 100 por segunda semana consecutiva, lo que marcó la semana 51 de la cantante estadounidense en lo más alto y le otorgó el quinto total más alto en la historia de las listas de éxitos respecto a semanas en el 1º, justamente detrás de Mariah Carey (101º), Rihanna (60º), The Beatles (59º) y Drake (58º), según cifras compartidas por Variety.

Recientemente, Taylor Swift ha actuado en eventos privados, tuvo una presentación en el Museo Grammy y un evento benéfico en Ross House. De hecho, el sábado dio su primer concierto con banda completa desde la gira Eras Tour en la sexta gala anual del Museo de la Academia.