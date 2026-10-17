Hipnosis 2026: todo sobre los takeovers, el cartel y las fechas del festival en CDMX

5. Winona será la siguiente parada

Este sábado 17 de octubre, el Hipnosis Takeover llegará a WINONA, en Miguel Ángel de Quevedo 530, Coyoacán, a partir de las 19:00 horas. La entrada al takeover es gratuita y habrá venta de boletos para el festival y para el concierto de Mac DeMarco.

6. Los takeovers anteriores también llegaron a Tacubaya y la Condesa

La ruta ya pasó por Relink:Data, en Tacubaya, el 10 de octubre, y por Hule, en la colonia Hipódromo Condesa, el 14 de octubre. Ambos encuentros anunciaron acceso libre, venta de entradas sin cargos y descuentos especiales.

7. Mac DeMarco tendrá su propia fecha antes del festival

El viernes 6 de noviembre, un día antes de Hipnosis, Mac DeMarco ofrecerá el concierto Road to Hipnosis: Dreaming en Quarry Studios. La presentación funciona como antesala de la jornada principal y forma parte de la celebración por los 20 años de Indie Rocks! Magazine.

8. Boletos y experiencias adicionales