La ruta hacia el encuentro incluye los Hipnosis Takeovers, activaciones en distintos espacios de la capital para comprar boletos y acercarse al festival antes de noviembre. Aquí te dejamos 8 datos con los que no te perderás nada de la edición 2026.
Hipnosis 2026: todo sobre los takeovers, el cartel y las fechas del festival en CDMX
8 claves para entender Hipnosis 2026
1. ¿Cuándo y dónde será Hipnosis 2026?
La novena edición del festival se celebrará el sábado 7 de noviembre en Quarry Studios, al sur de la Ciudad de México. Después de un formato de dos días en 2025, el encuentro vuelve a concentrar su programación principal en una sola jornada.
2. El cartel reúne 12 proyectos
La programación incluye a Future Islands, Kim Gordon, Sunn O))), Melvins, Connan Mockasin, The Lemon Twigs, Jonathan Bree, Levitation Room, Wine Lips, YHWH Nailgun, Laboratorios Moreno y Fontän. El cartel cruza figuras del rock independiente con propuestas de psicodelia, garage, post-punk y experimentación sonora.
3. Future Islands, Kim Gordon y Connan Mockasin encabezan la edición
Future Islands llega con su synth-pop y la intensidad escénica de Samuel T. Herring; Kim Gordon, figura fundamental del rock experimental por su trayectoria con Sonic Youth, presenta su trabajo solista, mientras Connan Mockasin aporta su particular combinación de psicodelia y R&B surrealista.
4. ¿Qué son los Hipnosis Takeovers?
Son activaciones previas al festival que acercan la experiencia de Hipnosis a distintos espacios de la ciudad. También permiten adquirir entradas sin cargos de servicio y aprovechar promociones especiales, de acuerdo con los anuncios publicados para cada sede.
5. Winona será la siguiente parada
Este sábado 17 de octubre, el Hipnosis Takeover llegará a WINONA, en Miguel Ángel de Quevedo 530, Coyoacán, a partir de las 19:00 horas. La entrada al takeover es gratuita y habrá venta de boletos para el festival y para el concierto de Mac DeMarco.
6. Los takeovers anteriores también llegaron a Tacubaya y la Condesa
La ruta ya pasó por Relink:Data, en Tacubaya, el 10 de octubre, y por Hule, en la colonia Hipódromo Condesa, el 14 de octubre. Ambos encuentros anunciaron acceso libre, venta de entradas sin cargos y descuentos especiales.
7. Mac DeMarco tendrá su propia fecha antes del festival
El viernes 6 de noviembre, un día antes de Hipnosis, Mac DeMarco ofrecerá el concierto Road to Hipnosis: Dreaming en Quarry Studios. La presentación funciona como antesala de la jornada principal y forma parte de la celebración por los 20 años de Indie Rocks! Magazine.
8. Boletos y experiencias adicionales
Los accesos para Hipnosis están disponibles a través de Fever y en las taquillas del Foro Indie Rocks!, en la Roma Norte. La oferta contempla acceso general y VIP, además de opciones para sumar el concierto de Mac DeMarco al plan. El paquete VIP anunciado incluye la entrada general para el concierto del viernes, sujeto a las condiciones de compra.
¿Nos vemos allá?