Una banda que volvió con ganas

U2 se había mantenido ligeramente alejado de las giras. Desde The Joshua Tree Tour, entre 2017 y 2019, y la residencia U2:UV Achtung Baby Live at Sphere en Las Vegas, que concluyó en 2024, no habían vuelto a salir a la carretera. Con el anuncio de este tour, tienen de aquí a febrero para descansar y desempolvar sus instrumentos.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a un escenario mexicano casi diez años después de su última visita dentro de una gira. (Fotografía: Hector Vivas/Getty Images for U2)



Lo que casi nunca pasa con una banda extranjera, pasó: U2 eligió Latinoamérica para dar inicio a una gira que recorrerá estadios de todo el mundo, y la Ciudad de México será la primera parada. Un detalle nada menor, porque para cuando se den los conciertos habrá pasado casi una década desde la última vez que se presentaron en la CDMX. No podemos con la emoción.

Las primeras fechas y un sencillo grabado en la CDMX

Las primeras fechas de la gira son en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 23 y 26 de febrero de 2027; en el Estádio MorumBIS de São Paulo, Brasil, el 10 y 12 de marzo, y en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 de marzo. Beck será el artista invitado y, por ahora, no hay fechas anunciadas en Irlanda, el país natal de la banda.