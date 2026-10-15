U2 regresa a México, y no será una visita cualquiera: nuestro país será el escenario donde comenzará The Greatest Show On Earth World Tour. Casi diez años después de su última presentación en la Ciudad de México, y tras una visita exprés para grabar uno de sus videos, la banda confirmó que aquí arrancará su nueva gira.
¿Más pruebas de que U2 ama México? Su próxima gira abrirá en nuestro país
U2 regresa a México, y no será una visita cualquiera: nuestro país será el escenario donde comenzará The Greatest Show On Earth World Tour. Casi diez años después de su última presentación en la Ciudad de México, y tras una visita exprés para grabar uno de sus videos, la banda confirmó que aquí arrancará su nueva gira.
Una banda que volvió con ganas
U2 se había mantenido ligeramente alejado de las giras. Desde The Joshua Tree Tour, entre 2017 y 2019, y la residencia U2:UV Achtung Baby Live at Sphere en Las Vegas, que concluyó en 2024, no habían vuelto a salir a la carretera. Con el anuncio de este tour, tienen de aquí a febrero para descansar y desempolvar sus instrumentos.
Lo que casi nunca pasa con una banda extranjera, pasó: U2 eligió Latinoamérica para dar inicio a una gira que recorrerá estadios de todo el mundo, y la Ciudad de México será la primera parada. Un detalle nada menor, porque para cuando se den los conciertos habrá pasado casi una década desde la última vez que se presentaron en la CDMX. No podemos con la emoción.
Las primeras fechas y un sencillo grabado en la CDMX
Las primeras fechas de la gira son en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 23 y 26 de febrero de 2027; en el Estádio MorumBIS de São Paulo, Brasil, el 10 y 12 de marzo, y en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 de marzo. Beck será el artista invitado y, por ahora, no hay fechas anunciadas en Irlanda, el país natal de la banda.
La conexión con México ya se había notado en "Street of Dreams", el nuevo sencillo, el primer material inédito de la banda en nueve años. Su video, dirigido por Jacknife Lee, se grabó en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico: U2 tocó sobre un autobús hasta que una tormenta dañó un generador y los obligó a terminar la filmación en un balcón cercano. Bono canta varias líneas en español, incluido el título de la canción, y el clip marca el regreso de Larry Mullen Jr. a la batería tras su recuperación de una cirugía de cuello y espalda. La gira, además, se anuncia como parte de la promoción de Carnaval de Luz, su próximo disco de estudio.
¿Cuándo salen a la venta los boletos?
La venta se hará por etapas a través de Ticketmaster. Según la información publicada hasta ahora, estas son las fechas clave:
- 19 de octubre: primera preventa para suscriptores de U2.com.
- 21 de octubre: preventa Banamex, a las 10:00 horas.
- 22 de octubre: preventa para fans que se registren en Ticketmaster antes del 18 de octubre.
- 23 de octubre: venta general, a las 10:00 horas.
Se podrán comprar hasta cuatro boletos por show y los precios aún no se han revelado. Como los horarios varían por tipo de preventa, conviene confirmarlos en la página oficial de Ticketmaster México.