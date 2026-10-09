Diez ciudades que se quedan esperando, algunas con Halloween de por medio y todo.

¿Y mi boleto qué?

Aquí la parte práctica. El equipo del cantante informó que el reembolso se hará a través de la boletera donde compraste tus entradas. Eso significa que cada quien tendrá que estar pendiente de los avisos de su plataforma para conocer el procedimiento, los plazos y los requisitos.

Mientras llegan las indicaciones específicas para cada concierto, lo más sensato es guardar tus comprobantes de pago y la confirmación de tus boletos. Más vale tenerlos a la mano que andar buscando correos a última hora.

Pausa, no punto final

En una industria que muchas veces empuja a los artistas a no soltar el ritmo, parar es una decisión que pesa, y más cuando hay estadios, fans y boletos de por medio. Por ahora no hay una fecha para retomar la gira, y lo único claro es que Natanael decidió darse un respiro. Los fans, esta vez, tendrán que esperar.