Soy fiel defensora de que la salud siempre va primero y en esta caso me toca estar de lado de Natanael Cano, quien dio una noticia que a sus fans les cayó como un golpe en seco. El cantante pospuso lo que le quedaba de su gira por México, y el motivo que dio su equipo fue directo: necesita enfocarse en su salud y bienestar.
Natanael Cano baja el volumen: la gira se pausa y la salud va primero
El anuncio llegó ayer jueves 8 de octubre mediante un comunicado en redes sociales. Se explicó que la decisión se tomó tras una cuidadosa evaluación y pidió respeto a su privacidad durante este periodo, además de agradecer el apoyo de sus seguidores. Lo que no hubo fueron detalles. No se habló de su estado de salud ni se dio una fecha de regreso a los escenarios.
Una gira que apenas iba agarrando vuelo
El Natanael Cano Vol. 1 Tour arrancó el 18 de septiembre con dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y de ahí siguió su camino por el país. Era un recorrido largo, de los que se arman para llegar hasta diciembre. Estas son las fechas que quedan sin efecto:
- 17 de octubre: Mérida, Yucatán
- 30 de octubre: Veracruz, Veracruz
- 31 de octubre: Puebla, Puebla
- 6 de noviembre: Toluca, Estado de México
- 7 de noviembre: Oaxaca, Oaxaca
- 14 de noviembre: Mexicali, Baja California
- 21 de noviembre: Morelia, Michoacán
- 27 de noviembre: Monterrey, Nuevo León
- 28 de noviembre: Torreón, Coahuila
- 5 de diciembre: Acapulco, Guerrero
Diez ciudades que se quedan esperando, algunas con Halloween de por medio y todo.
¿Y mi boleto qué?
Aquí la parte práctica. El equipo del cantante informó que el reembolso se hará a través de la boletera donde compraste tus entradas. Eso significa que cada quien tendrá que estar pendiente de los avisos de su plataforma para conocer el procedimiento, los plazos y los requisitos.
Mientras llegan las indicaciones específicas para cada concierto, lo más sensato es guardar tus comprobantes de pago y la confirmación de tus boletos. Más vale tenerlos a la mano que andar buscando correos a última hora.
Pausa, no punto final
En una industria que muchas veces empuja a los artistas a no soltar el ritmo, parar es una decisión que pesa, y más cuando hay estadios, fans y boletos de por medio. Por ahora no hay una fecha para retomar la gira, y lo único claro es que Natanael decidió darse un respiro. Los fans, esta vez, tendrán que esperar.