El jueves se presentó en una corte federal de Los Ángeles una demanda por infracción de derechos de autor, donde Mattie Music Group, dueña del catálogo de Bill Withers, sostiene que la canción de Olivia Dean tomó aspectos sustanciales de "Just The Two of Us". La editora cuenta que escuchó el tema por primera vez en agosto de 2026 y contrató a un musicólogo, Alexander Stewart, para compararlos. Según el expediente, su análisis concluyó que Dean copió "en gran parte" una melodía distintiva de Withers.

Un detalle que casi nadie nota: Dean y sus coautores, Bastian Langbaek y Max Wolfgang, no figuran como demandados. Los señalados son Sony Music Publishing, Capitol Records y Kobalt. Es decir, el golpe va dirigido a quienes cobran con la canción, no a quienes la escribieron.

Una melodía con historia

"Just The Two of Us" llegó al No. 2 del Hot 100 y tuvo un regreso reciente gracias a TikTok. Es de esas melodías que cualquiera medio reconoce aunque no sepa el título, y eso puede jugar en ambos sentidos: es más fácil que alguien la lleve metida en el oído sin darse cuenta, pero también es más fácil que dos canciones parezcan primas cuando comparten un aire de soul suave.