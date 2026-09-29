La agrupación promete una noche cargada de grandes éxitos, mucho ambiente y ese sonido que la ha convertido en una de las favoritas del género. Aquí te contamos cuándo, dónde y todo lo que necesitas saber para lanzarte al concierto.

THIS IS OUR DREAM TOUR

de Fuerza Regida llega a la Ciudad de México



La agrupación ya conquistó algunas de las grandes ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York, donde consiguió vender alrededor de 360 mil boletos. Ahora, México también quiere cantar a todo pulmón sus canciones y eso sucederá en 2027.

2025 demostró que el amor que el país tiene por la agrupación no es cosa menor. ESTO NO ES UN TOUR abarrotó el Estadio GNP, consiguiendo un sold out.

Será el próximo 3 y 5 de febrero de 2027 cuando Fuerza Regida regrese a la ciudad, ahora al Palacio de los Deportes, para presentar sus más grandes éxitos, esos que los han posicionado como referentes de la música mexicana contemporánea.

Ahora sí, ¿cuándo sacar la tarjeta?