Si ya estabas esperando una buena dosis de corridos y regional mexicano en la CDMX, hay buenas noticias: Fuerza Regida está de regreso en México y llegará en 2027 con su esperado THIS IS OUR DREAM TOUR.
Prepara la tarjeta porque Fuerza Regida viene a México y estos son los detalles
La agrupación promete una noche cargada de grandes éxitos, mucho ambiente y ese sonido que la ha convertido en una de las favoritas del género. Aquí te contamos cuándo, dónde y todo lo que necesitas saber para lanzarte al concierto.
THIS IS OUR DREAM TOUR
de Fuerza Regida llega a la Ciudad de México
La agrupación ya conquistó algunas de las grandes ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York, donde consiguió vender alrededor de 360 mil boletos. Ahora, México también quiere cantar a todo pulmón sus canciones y eso sucederá en 2027.
2025 demostró que el amor que el país tiene por la agrupación no es cosa menor. ESTO NO ES UN TOUR abarrotó el Estadio GNP, consiguiendo un sold out.
Será el próximo 3 y 5 de febrero de 2027 cuando Fuerza Regida regrese a la ciudad, ahora al Palacio de los Deportes, para presentar sus más grandes éxitos, esos que los han posicionado como referentes de la música mexicana contemporánea.
Ahora sí, ¿cuándo sacar la tarjeta?
La venta de boletos tendrá una preventa para quienes tengan tarjeta de crédito Banamex, además de la siempre esperada venta general. Ambas se realizarán a través de Ticketmaster.
- Venta Beyond: 20 de septiembre a partir de las 9:00 horas.
- Preventa Priority: 30 de septiembre a partir de las 9:00 horas.
- Preventa Banamex: 1 de octubre a partir de las 11:00 horas.
- Venta general: 2 de octubre a partir de las 11:00 horas.
Ahora bien, ¿qué define cada preventa? Mientras que la preventa Banamex requiere únicamente tener una tarjeta de crédito de dicho banco, las preventas Beyond y Priority requieren un código especial.
Su llegada a México después de sus presentaciones en Estados Unidos confirma el alcance que ha adquirido su música en español y, especialmente, la música mexicana alrededor del mundo. Fuerza Regida se ha convertido en uno de los grandes proyectos musicales de esta generación.
Que una agrupación de regional mexicano pueda medirse a la par de otros grandes proyectos musicales a nivel mundial y encabezar conciertos con localidades agotadas no solo en México, sino también en otros mercados, permite dimensionar cómo este género se encuentra en uno de sus puntos más altos de alcance e influencia.
Ahora que ya sabes los detalles del THIS IS OUR DREAM TOUR de Fuerza Regida, ya puedes ir sacando la tarjeta para comprar tus boletos y cantar junto a ellos en 2027.