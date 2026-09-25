Este año el poder femenino vuelve a hacerse presente, con Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter dominando las principales categorías. Vayamos paso a paso.

Madonna domina la lista de nominados

La categoría principal es Video del Año, y para esta edición los nominados son Ariana Grande con "Hate That I Made You Love Me"; Bruno Mars con "I Just Might"; GENER8ION ft. Yung Lean con "Storm"; Madonna con "Confessions II - The Film"; y Sabrina Carpenter con "Tears".

Madonna no es ajena a esta premiación, y mucho menos a esta categoría. En 1984, durante la primera edición de los VMAs, apareció en el escenario sobre un gigantesco pastel de bodas, vestida de novia con velo y su famoso cinturón "Boy Toy", para cantar "Like a Virgin". La presentación fue tan polémica como liberadora.

Este año la cantante regresa como la artista con más nominaciones de la noche, sumando 13, y vale la pena señalar que es la primera vez que lidera las nominaciones desde 1998. Su regreso triunfal se debe a Confessions II - The Film, un cortometraje musical y álbum visual dirigido por el dúo TORSO, construido alrededor de las primeras seis canciones del álbum, entre ellas "Bring Your Love" junto a Sabrina Carpenter, y "Danceteria".