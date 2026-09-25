¿Sabías que los Video Music Awards de MTV nacieron como una alternativa a los Grammy en la categoría de video musical? Ahora ya lo sabes. Y otra cosa que deberías saber es que este domingo se llevará a cabo la 42ª edición de la ceremonia en Los Ángeles, California, con Snoop Dogg como conductor.
MTV VMAs: cuándo, dónde y quiénes, además de Madonna, podrían llevarse la noche
Este año el poder femenino vuelve a hacerse presente, con Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter dominando las principales categorías. Vayamos paso a paso.
Madonna domina la lista de nominados
La categoría principal es Video del Año, y para esta edición los nominados son Ariana Grande con "Hate That I Made You Love Me"; Bruno Mars con "I Just Might"; GENER8ION ft. Yung Lean con "Storm"; Madonna con "Confessions II - The Film"; y Sabrina Carpenter con "Tears".
Madonna no es ajena a esta premiación, y mucho menos a esta categoría. En 1984, durante la primera edición de los VMAs, apareció en el escenario sobre un gigantesco pastel de bodas, vestida de novia con velo y su famoso cinturón "Boy Toy", para cantar "Like a Virgin". La presentación fue tan polémica como liberadora.
Este año la cantante regresa como la artista con más nominaciones de la noche, sumando 13, y vale la pena señalar que es la primera vez que lidera las nominaciones desde 1998. Su regreso triunfal se debe a Confessions II - The Film, un cortometraje musical y álbum visual dirigido por el dúo TORSO, construido alrededor de las primeras seis canciones del álbum, entre ellas "Bring Your Love" junto a Sabrina Carpenter, y "Danceteria".
En el resto de las categorías, Artista del Año reúne a Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift, mientras que Mejor Artista Nuevo incluye a Bella Kay, CORTIS, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Myles Smith, Sienna Spiro y Stella Lefty.
Para Canción del Año compiten "SWIM" de BTS; "Choosin' Texas" de Ella Langley; "Golden" de HUNTR/X — EJAE, Audrey Nuna y REI AMI; "Bring Your Love" de Madonna y Sabrina Carpenter; "Man I Need" de Olivia Dean; "Stateside" de PinkPantheress y Zara Larsson; y "WHERE IS MY HUSBAND!" de RAYE.
Como en cada edición, la presencia latina no podía faltar, especialmente en un momento en que la música en español suena en todos los rincones del mundo. Shakira lidera con tres menciones: dos en la categoría de mejor Latin, por "Choka Choka" con Anitta y "Dai Dai" con Burna Boy, y una más en mejor colaboración por esta última canción, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Siguiendo con lo latino, Bad Bunny no podía quedar fuera con "NUEVAYoL"; Fuerza Regida se suma con "TU SANCHO"; Karol G con "Papasito"; Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia por "La Perla"; y Ryan Castro por "LA VILLA".
Los más nominados de la noche
Madonna llega a la gala con 13 nominaciones, Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con 9, Ariana Grande con 8, Bruno Mars con 7, y Ella Langley, PinkPantheress y Zara Larsson con 5 cada una.
Dónde ver los MTV Video Music Awards
En México, la transmisión comenzará a las 17:30 horas y podrá verse a través de Paramount+ y Pluto TV.
La transmisión no será el único foco de la noche. Los VMAs 2026 reunirán regresos al escenario, premios honoríficos y tributos a artistas de distintas generaciones, alternando las categorías competitivas con actuaciones especiales. Es muy probable que Taylor Swift presente durante la gala su video "Patient Zero".
Entre las sorpresas: Madonna abrirá el espectáculo con su primera actuación en los VMAs en 23 años; RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán en un homenaje a George Michael; Kacey Musgraves formará parte de un tributo dedicado a Dolly Parton; Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, reconocimiento especial a su trayectoria e influencia audiovisual; y Taylor Swift obtendrá el primer MTV VMA Artist Director Honors, creado para reconocer su participación creativa detrás de sus videos musicales.