Cada tanto, Syntek se convierte en el meme de internet por alguna situación: un video en el que habla de su repudio a la música urbana, las historias en las que Shakira le dice lo bien que se ve o una presentación por el 15 de septiembre en la que hizo de todo, menos cantar sus canciones. Pero esta vez algo cambió y la jugada le salió bastante bien.

Los números detrás del escándalo

De acuerdo con Chartmetric y SpotifyTracked, las reproducciones de su música en plataformas como Spotify registraron un aumento significativo. La audiencia diaria del intérprete creció 630% en las últimas semanas y hoy su perfil muestra más de 6.9 millones de oyentes mensuales.

Sus reproducciones diarias en Spotify crecieron 630% en las últimas semanas. (Fotografías: Aleks Syntek - Todos los derechos reservados )



Syntek se quejó más de una vez de que todos lo critican, pero nadie apoya su música. Después de ese En Vivo, no solo estamos en loop con el "bombi, budu, bombom", también hubo un resurgimiento de sus canciones, justo lo que él quería.

Su tema con Ana Torroja, "Duele el amor", alcanzó alrededor de 951 mil reproducciones diarias, mientras que otras como "Corazones invencibles", "Sexo, pudor y lágrimas", "Intocable" y "Por volverte a ver" aumentaron sus reproducciones históricas.