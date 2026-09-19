Festival Hipnosis 2026: Future Islands, Kim Gordon y Melvins encabezan la novena edición

Un ritual psicodélico y 20 años de Indie Rocks!

El Festival Hipnosis prepara el regreso de su novena edición como un encuentro 100% independiente y nacional dedicado a los sonidos psicodélicos, el rock experimental y la escena alternativa . Esta entrega cobra un significado especial al enmarcar la conmemoración de los 20 años de Indie Rocks! impulsando y acompañando la música independiente.

Además de los actos en vivo, la jornada integrará experiencias visuales, proyecciones líquidas, zona de merch, bazar y una oferta gastronómica.

Un lineup de culto liderado por Future Islands, Kim Gordon y Melvins

El cartel de este año tiene como acto principal a la agrupación Future Islands . A este encabezado se suman pilares y referentes fundamentales de la música de culto como Kim Gordon y Melvins. La alineación de esta edición también reúne a proyectos destacados del circuito como Sunn O))) y Connan Mockasin.