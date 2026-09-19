La escena independiente en México prepara una de sus jornadas más esperadas: el Festival Hipnosis confirma el regreso de su novena edición en el marco de la conmemoración de los 20 años de Indie Rocks! apoyando la música alternativa. Este ritual psicodélico y experimental se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026 en Quarry Studios, encabezado por un potente alineamiento de culto con Future Islands, Kim Gordon y Melvins.
Festival Hipnosis 2026: Future Islands, Kim Gordon y Melvins encabezan la novena edición
Un ritual psicodélico y 20 años de Indie Rocks!
El Festival Hipnosis prepara el regreso de su novena edición como un encuentro 100% independiente y nacional dedicado a los sonidos psicodélicos, el rock experimental y la escena alternativa . Esta entrega cobra un significado especial al enmarcar la conmemoración de los 20 años de Indie Rocks! impulsando y acompañando la música independiente.
Además de los actos en vivo, la jornada integrará experiencias visuales, proyecciones líquidas, zona de merch, bazar y una oferta gastronómica.
Un lineup de culto liderado por Future Islands, Kim Gordon y Melvins
El cartel de este año tiene como acto principal a la agrupación Future Islands . A este encabezado se suman pilares y referentes fundamentales de la música de culto como Kim Gordon y Melvins. La alineación de esta edición también reúne a proyectos destacados del circuito como Sunn O))) y Connan Mockasin.
Fechas, sede y precios de boletos
La cita principal del festival será el sábado 7 de noviembre de 2026 en Quarry Studios, ubicado en Blvd. Gransur 100, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, Ciudad de México. El evento está diseñado para todas las edades y cuenta con accesos y áreas adaptadas para personas con discapacidad.
Los accesos se encuentran en Etapa Progresión con los siguientes costos.
- Acceso General: $1,600.00 MXN
- Acceso VIP: $2,400.00 MXN
Los boletos digitales están disponibles a través de Fever, mientras que las entradas físicas sin cargos se pueden adquirir en la taquilla de la Tienda Foro Indie Rocks! (Zacatecas 43, Roma Norte) de miércoles a domingo en un horario de 14:00 H a 21:00 H.
El circuito alternativo: Road to Hipnosis y Boost Hipnosis
La experiencia del festival se expande con una serie de presentaciones especiales que anteceden y dan continuidad al evento principal.
18 de septiembre: SUUNS (Road to Hipnosis) en Orbe.rocks!
24 de octubre: Black Country, New Road (Boost Hipnosis) en Orbe.rocks!
6 de noviembre: Mac DeMarco (Road to Hipnosis: Dreaming) en Quarry Studios.
- Beneficio VIP: El Acceso VIP al Festival Hipnosis incluye de regalo una entrada general para el show de Mac DeMarco (promoción limitada hasta agotar existencias).
- Opción Boost: Quienes cuenten con Acceso General al festival pueden agregar este concierto mediante el Boost Mac DeMarco, con un costo adicional de $500 MXN en General o $700 MXN en VIP.
- 18 de mayo de 2027: Mass of the Fermenting Dregs (Boost Hipnosis) en Foro Indie Rocks!
- 21 de mayo de 2027: The Limiñanas (Boost Hipnosis) en Foro Indie Rocks!
¿Nos vemos allá?