A 36 años del concierto, ¿por qué Juan Gabriel en Bellas Artes es tan icónico?

Ahí está buena parte de la importancia de aquella noche. No se trató simplemente de que un cantante famoso consiguiera presentarse en un recinto prestigioso. Juan Gabriel puso frente a frente dos mundos que durante años habían sido separados artificialmente: la cultura considerada “refinada” y aquella que se escuchaba en las casas, las fiestas, la radio y los palenques.

Y lo hizo sin dejar de ser él.

Sobre el escenario estaba ese Juan Gabriel teatral, elegante, divertido y sentimental, capaz de pasar de la sonrisa al desamor en cuestión de minutos. El acompañamiento sinfónico elevó sus composiciones sin quitarles aquello que las había convertido en éxitos: emociones reconocibles para millones de mexicanos.

¿Por qué México sigue recordando aquel concierto?

Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, Juan Gabriel llevó sus grandes éxitos a un escenario históricamente asociado con la llamada alta cultura. (Fotografía: Robert Mora/Getty Images)

Quizá porque verlo hoy ya no significa únicamente ver a Juan Gabriel cantar. Es observar el momento en que uno de los artistas más populares del país demostró que sus canciones también pertenecían a un escenario como Bellas Artes.

La presentación terminó convertida en su primer álbum en vivo, Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, publicado ese mismo año. Y el vínculo no terminó ahí: regresó al recinto en 1997 y nuevamente en 2013, cuando celebró cuatro décadas de trayectoria. Pero el concierto de 1990 conserva un lugar especial porque fue el primero, el incómodo, el que tuvo que vencer resistencias antes de siquiera comenzar.

También explica por qué Juan Gabriel sigue siendo una figura tan importante para México. Sus canciones atravesaron generaciones y clases sociales hablando de amor, abandono, orgullo, despecho y pérdida sin intentar esconder el dramatismo. Alberto Aguilera Valadez convirtió experiencias profundamente personales en canciones colectivas. Basta escuchar los primeros segundos de temas como Querida, Amor eterno o Hasta que te conocí para comprobar que siguen formando parte de la memoria sentimental del país.

Su permanencia también se mide fuera de los discos. En 2024, alrededor de 70 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino para ver la proyección de Mis 40 en Bellas Artes, grabado en 2013, después de que una exhibición en la Cineteca Nacional superara las expectativas de asistencia.

De Bellas Artes a la pantalla grande

Ahora será precisamente aquel primer encuentro entre Juan Gabriel y Bellas Artes el que tendrá una nueva vida. La presentación de 1990 llegará a salas de Cinemex el próximo 28 de agosto, justo cuando se cumplen diez años de la muerte del cantante y 36 de aquellas históricas noches. Para su exhibición, el material fue restaurado en imagen y sonido.

Tal vez ahí está la mejor explicación de por qué este concierto continúa fascinando. Quienes estuvieron en Bellas Artes en 1990 presenciaron algo que en ese momento generaba polémica; las generaciones que llegaron después pueden verlo con otra perspectiva: como el instante en que la música del pueblo entró por la puerta principal de uno de los escenarios más importantes de México.

Juan Gabriel no necesitaba Bellas Artes para convertirse en un ídolo. Pero aquella noche demostró que Bellas Artes también podía pertenecerle a Juan Gabriel.