Pitchfork CDMX: Cartel completo, fechas, precios y más detalles de la edición 2026

Las sedes del festival

Para esta edición, la música inundará cuatro de los espacios culturales y de entretenimiento más activos de la capital:

-Foro Indie Rocks!

-Orbe.

-Casa del Lago

-House of Vans

Un lineup de culto y vanguardia

La curaduría de este año destaca por reunir propuestas de gran nivel, tanto internacionales como nacionales:

-Perfume Genius (Duo): Con su característico e hipnótico sonido.

-American Football: Trayendo de vuelta toda la nostalgia y energía del midwest emo.

-Lido Pimienta: La deslumbrante propuesta de la cantautora colombo-canadiense.

-Immasoul: Todo el ritmo y elegancia del R&B latino.

-Safety Trance: La vanguardia electrónica y experimental para encender la pista.

-Freddy Moreno.

-Guapis: Con el flow del urbano latino.

El lineup es completado por:

Alameda

Baby Milosz

CFCF

Emma D'Luna

EQ

Leevay

Meat Computer

Tygapaw

umru

Wendy Eisenberg

Yaspg