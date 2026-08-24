La Ciudad de México se prepara para recibir la tercera edición del Pitchfork Music Festival, que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre de 2026. A lo largo de cinco jornadas, este esperado evento en formato multivenue se convertirá en el epicentro del descubrimiento musical y los actos de culto, transitando por géneros como el urbano, rock, indie, dance y diversas vertientes alternativas.
Pitchfork CDMX: Cartel completo, fechas, precios y más detalles de la edición 2026
Las sedes del festival
Para esta edición, la música inundará cuatro de los espacios culturales y de entretenimiento más activos de la capital:
-Foro Indie Rocks!
-Orbe.
-Casa del Lago
-House of Vans
Un lineup de culto y vanguardia
La curaduría de este año destaca por reunir propuestas de gran nivel, tanto internacionales como nacionales:
-Perfume Genius (Duo): Con su característico e hipnótico sonido.
-American Football: Trayendo de vuelta toda la nostalgia y energía del midwest emo.
-Lido Pimienta: La deslumbrante propuesta de la cantautora colombo-canadiense.
-Immasoul: Todo el ritmo y elegancia del R&B latino.
-Safety Trance: La vanguardia electrónica y experimental para encender la pista.
-Freddy Moreno.
-Guapis: Con el flow del urbano latino.
El lineup es completado por:
Alameda
Baby Milosz
CFCF
Emma D'Luna
EQ
Leevay
Meat Computer
Tygapaw
umru
Wendy Eisenberg
Yaspg
Precios de boletos y fases
Los boletos ya se encuentran disponibles en las siguientes modalidades:
- Pasaporte General (Fase II): $3,150.00 MXN. Más que un ticket común, funciona como un full access para vivir la experiencia completa de curaduría y conciertos del 23 al 27 de septiembre.
- Experiencia VIP (Fase I): $4,000.00 MXN. Diseñada para quienes buscan comodidad, te otorga acceso a todos los shows del festival en sus dos sedes.
¿Dónde comprarlos?
Las entradas están a la venta de manera digital a través de la plataforma de Fever.
Si prefieres adquirir tus accesos físicos y sin cargos adicionales, puedes hacerlo directamente en las taquillas de la Tienda Foro Indie Rocks!, ubicada en Zacatecas 43, Roma Norte, de miércoles a domingo en un horario de 14:00 H a 21:00 H.
¿Nos vemos allá?