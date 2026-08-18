Lo que parecía haber terminado el pasado 22 de julio en Bruselas tendrá un cierre mucho más personal. Benito anunció dos nuevas fechas para el 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, bajo un mensaje que prácticamente resume todo lo que ha significado esta era: “Cerramos en casa”.
Bad Bunny vuelve al lugar donde todo comenzó para cerrar su gira mundial
Y difícilmente podía existir otro lugar para hacerlo. Desde que lanzó DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Puerto Rico ha estado en el centro de la conversación, no solo como escenario o inspiración, sino como parte esencial del álbum, de sus visuales y de la manera en la que Bad Bunny decidió presentar esta etapa de su carrera.
Un cierre que tenía que ser en Puerto Rico
La historia de DeBÍ TiRAR MáS FOToS comenzó en la isla mucho antes de convertirse en una gira mundial. En 2025, Bad Bunny realizó su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, con 31 conciertos que convirtieron San Juan en punto de encuentro para miles de seguidores. Después llegó el tour internacional, que arrancó en noviembre de ese año en República Dominicana y llevó el proyecto por Latinoamérica, Australia, Asia y Europa.
Durante meses, Benito hizo de los estadios una extensión del universo del disco. México también tuvo un lugar importante en el recorrido: el cantante ofreció ocho conciertos en la Ciudad de México en diciembre de 2025, reuniendo a más de medio millón de asistentes.
Por eso, aunque Bruselas parecía haber puesto el punto final, faltaba algo. Volver a Puerto Rico termina por cerrar el círculo de un proyecto en el que Benito ha hablado constantemente de memoria, identidad, nostalgia y de lo que significa mirar hacia el lugar del que vienes incluso cuando tu carrera ya alcanzó prácticamente todos los rincones del mundo.
No parece casualidad que la despedida suceda ahí. DeBÍ TiRAR MáS FOToS nunca fue únicamente un álbum pensado para salir de Puerto Rico hacia el mundo; también ha sido una manera de llevar a Puerto Rico con él.
“Cerramos en casa”
Los dos últimos conciertos serán el 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. La venta de boletos comienza el miércoles 19 de agosto, apenas unos días antes de las presentaciones, haciendo de este anuncio una última sorpresa para sus seguidores.
Hasta ahora no se han revelado demasiados detalles sobre lo que Bad Bunny prepara para estas noches, pero el simple regreso ya carga con suficiente significado. Hace apenas un año, el cantante convirtió su residencia en Puerto Rico en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025, atrayendo a cientos de miles de personas a la isla y dejando también un impacto importante en su economía.
Ahora vuelve después de haber pasado meses frente a públicos completamente distintos. El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour cruzó continentes y confirmó una vez más el alcance que tiene actualmente su música, pero el último aplauso no llegará desde Madrid, Londres, París o Bruselas. Será desde San Juan.
Ese detalle quizá sea el que mejor explica esta etapa de Bad Bunny. En un momento en el que su carrera es más global que nunca, Benito ha hecho de su lugar de origen una presencia constante. Las referencias culturales, la música puertorriqueña y hasta elementos como “La Casita”, que lo acompañó durante el tour, hicieron que cada concierto mantuviera una conexión directa con la isla.
El título elegido para las fechas finales tampoco necesita demasiadas explicaciones. “Cerramos en casa” funciona como despedida de una gira, pero también como una declaración sobre todo el recorrido: después de llevar su música por el mundo, Bad Bunny eligió terminar exactamente donde quería estar.
Y quizá ahí está la mejor manera de despedir DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Después de tantos estadios, ciudades y kilómetros recorridos, el último recuerdo de la gira no estará lejos de casa. Estará precisamente ahí.