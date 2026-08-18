Bad Bunny vuelve al lugar donde todo comenzó para cerrar su gira mundial

Por eso, aunque Bruselas parecía haber puesto el punto final, faltaba algo. Volver a Puerto Rico termina por cerrar el círculo de un proyecto en el que Benito ha hablado constantemente de memoria, identidad, nostalgia y de lo que significa mirar hacia el lugar del que vienes incluso cuando tu carrera ya alcanzó prácticamente todos los rincones del mundo.

No parece casualidad que la despedida suceda ahí. DeBÍ TiRAR MáS FOToS nunca fue únicamente un álbum pensado para salir de Puerto Rico hacia el mundo; también ha sido una manera de llevar a Puerto Rico con él.

“Cerramos en casa”

“Cerramos en Casa” reunirá a Benito con su público los días 22 y 23 de agosto. (Fotografía: Neilson Barnard/Getty Images)

Los dos últimos conciertos serán el 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. La venta de boletos comienza el miércoles 19 de agosto, apenas unos días antes de las presentaciones, haciendo de este anuncio una última sorpresa para sus seguidores.

Hasta ahora no se han revelado demasiados detalles sobre lo que Bad Bunny prepara para estas noches, pero el simple regreso ya carga con suficiente significado. Hace apenas un año, el cantante convirtió su residencia en Puerto Rico en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025, atrayendo a cientos de miles de personas a la isla y dejando también un impacto importante en su economía.

Ahora vuelve después de haber pasado meses frente a públicos completamente distintos. El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour cruzó continentes y confirmó una vez más el alcance que tiene actualmente su música, pero el último aplauso no llegará desde Madrid, Londres, París o Bruselas. Será desde San Juan.

Ese detalle quizá sea el que mejor explica esta etapa de Bad Bunny. En un momento en el que su carrera es más global que nunca, Benito ha hecho de su lugar de origen una presencia constante. Las referencias culturales, la música puertorriqueña y hasta elementos como “La Casita”, que lo acompañó durante el tour, hicieron que cada concierto mantuviera una conexión directa con la isla.

El título elegido para las fechas finales tampoco necesita demasiadas explicaciones. “Cerramos en casa” funciona como despedida de una gira, pero también como una declaración sobre todo el recorrido: después de llevar su música por el mundo, Bad Bunny eligió terminar exactamente donde quería estar.

Y quizá ahí está la mejor manera de despedir DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Después de tantos estadios, ciudades y kilómetros recorridos, el último recuerdo de la gira no estará lejos de casa. Estará precisamente ahí.