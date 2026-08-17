Hacia el final del disco aparecen “Natural”, “Reflection” y “Heavy on My Soul”, tres canciones que, para Josh, representan el corazón emocional de Sunshine.

“Es también mi parte favorita del álbum y no es necesariamente la parte que los medios, las radios o las televisoras quieren vender todo el tiempo, pero para nosotros es la parte más pura y realista de la música. “Natural” es una canción que teníamos guardada hace tiempo y reúne muchos aspectos de lo que hacemos; tiene tonos de guitarra que recuerdan al primer Jungle. 'Reflection' tiene un estilo diferente que me encanta y “Heavy on My Soul” es una canción hermosa con un momento de acrobacia vocal increíble al final; nunca habíamos hecho algo así en Jungle. Verla explotar en ese cierre tan cinematográfico es increíble”.

Con el lanzamiento del álbum llegará inevitablemente una nueva gira, y Josh tiene claro qué quiere provocar en quienes asistan a los conciertos.

“Queremos que la audiencia que viene a nuestro show sienta que entra a nuestro universo, a una ‘película de Jungle’, y que finalmente se convierten en bailarines dentro de ese filme”.

Hay algo especialmente valioso en esa imagen, pues no habla de un concierto como algo que ocurre frente al público, sino de un espacio en el que la audiencia también adquiere un papel dentro de lo que Jungle está construyendo. La idea de que quienes están frente al escenario terminan convertidos en parte de esa película explica, quizá mejor que cualquier otra definición, la experiencia que el grupo busca provocar en vivo.

Me encanta cuando lanzan cosas, yo las atrapo y leo los mensajes. Uno de ellos decía: '¡Lydia, por favor, embarázame! Lydia Kitto

¿Y qué hay de México?

La conversación inevitablemente aterriza en México, un país con el que Jungle ha construido una relación cada vez más cercana. Desde el Corona Capital hasta el Simifest, los recuerdos se acumulan.

“¡Los simis! ¡Aún tengo algunos de ellos!”, dice Lydia entre risas.

Josh recuerda otro momento: “El Corona Capital fue masivo; estuvimos en el escenario principal ante casi 100 mil personas. El Simifest fue una audiencia diferente, con otro perfil demográfico, pero sí, recordamos mucho los muñecos que la gente lanzaba al escenario”.

Lydia confiesa que incluso disfruta leer los mensajes que acompañan esos regalos.

“Me encanta cuando lanzan cosas, yo las atrapo y leo los mensajes. Uno de ellos decía: '¡Lydia, por favor, embarázame!'. Fue como 'Oook', no sé cómo lo haría, ¡pero lo intentaría!”.

Entre carcajadas, ambos reconocen que la pasión del público mexicano les ha permitido abrirse, mostrarse más vulnerables y sentirse como en casa, creando un intercambio constante con la audiencia. Pero, ¿hasta qué punto esa relación también ha terminado influyendo en su música? Lydia no duda.

“Creo que sí. Hemos estado en la Ciudad de México varias veces en los últimos años haciendo DJ sets o conciertos, y la energía de toda la ciudad es tan acogedora, feliz y positiva. A todo el mundo le encanta la fiesta y realmente aman a Jungle; se siente mucho amor cada vez que venimos”.

Le respondemos entre risas que es simplemente nuestra manera de agradecerles que vuelvan tan seguido.

Para este disco nos pusimos presión de tiempo para que no se extendiera para siempre Lydia Kitto

Antes de despedirnos, la conversación gira hacia una reflexión más personal: después de todos estos años, ¿qué entienden diferente sobre Jungle? Para Josh, la respuesta está en el impacto que la música puede tener sobre otras personas.

“Nos enseñó el valor de la familia, el poder de la inspiración y de lanzar arte al mundo. Ver cómo crear una canción para intentar curarte a ti mismo puede ser tan poderoso y sanador para otras personas; no pensaba en eso cuando empecé, pero lo aprendí cuando la gente me decía cuánto les había cambiado la vida”.

Lydia, quien llegó más tarde al proyecto, coincide.

“Yo lo vivo de forma diferente porque entré después, pero básicamente Josh dio en el punto. Es increíble pensar: 'Wow, nosotros hicimos esa música', cuando la gente dice que los sanó. El proceso creativo nos consume mucho; tienes que darlo todo o no vale la pena hacerlo a medias. Para este disco nos pusimos presión de tiempo para que no se extendiera para siempre; nos encerramos solo dos meses, enero y febrero de este año, y simplemente hicimos que sucediera”.