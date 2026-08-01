French Touch: La metafísica del ritmo que conquistó el mundo

El origen: De las raves al reconocimiento global

Aunque el House nació en Chicago, sus máximos exponentes terminaron siendo franceses. El término apareció por primera vez en París en 1987 en fiestas locales y fue popularizado por periodistas ingleses que hablaban de una "nouvelle vague" electrónica. Pioneros como Laurent Garnier, Motorbass (Philippe Zdar y Étienne de Crécy) y St Germain sentaron las bases mezclando el house de Detroit con texturas de jazz y blues.

Sin embargo, el verdadero "breakthrough" internacional llegó en 1997 con Homework de Daft Punk. Los "robots" perfeccionaron una fórmula de accesibilidad e innovación y también sirvieron como un portal de alta visibilidad para toda una escena que hervía en sellos independientes.

La ciencia del groove: Microsampling y Sidechain

Técnicamente, el French Touch se define por su obsesión con el pasado para construir el futuro. Sus productores utilizaban el microsampling para extraer fragmentos de discos funk y disco de los 70 y 80, reconstruyéndolos con filtros y efectos phaser. Este proceso creó un puente generacional: mientras los jóvenes descubrían ritmos frescos, los mayores reconocían ecos familiares transformados.

A esto se suma el icónico sidechain francés. Esta técnica de compresión hace que el bombo (kick) dicte el volumen del bajo, creando un efecto de pulsación u "ondulamiento" que se volvió la firma rítmica del movimiento y una herramienta infalible para las pistas de baile.