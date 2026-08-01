A finales de los años 80 y principios de los 90, en los clubes de París comenzó a gestarse un fenómeno que cambiaría la música electrónica para siempre. Lo que la prensa británica bautizó como French Touch (o French House) lejos de ser solo un género se convirtió en una "metafísica del ritmo" que logró fusionar el groove estadounidense con un barniz de sofisticación europea.
French Touch: La metafísica del ritmo que conquistó el mundo
El origen: De las raves al reconocimiento global
Aunque el House nació en Chicago, sus máximos exponentes terminaron siendo franceses. El término apareció por primera vez en París en 1987 en fiestas locales y fue popularizado por periodistas ingleses que hablaban de una "nouvelle vague" electrónica. Pioneros como Laurent Garnier, Motorbass (Philippe Zdar y Étienne de Crécy) y St Germain sentaron las bases mezclando el house de Detroit con texturas de jazz y blues.
Sin embargo, el verdadero "breakthrough" internacional llegó en 1997 con Homework de Daft Punk. Los "robots" perfeccionaron una fórmula de accesibilidad e innovación y también sirvieron como un portal de alta visibilidad para toda una escena que hervía en sellos independientes.
La ciencia del groove: Microsampling y Sidechain
Técnicamente, el French Touch se define por su obsesión con el pasado para construir el futuro. Sus productores utilizaban el microsampling para extraer fragmentos de discos funk y disco de los 70 y 80, reconstruyéndolos con filtros y efectos phaser. Este proceso creó un puente generacional: mientras los jóvenes descubrían ritmos frescos, los mayores reconocían ecos familiares transformados.
A esto se suma el icónico sidechain francés. Esta técnica de compresión hace que el bombo (kick) dicte el volumen del bajo, creando un efecto de pulsación u "ondulamiento" que se volvió la firma rítmica del movimiento y una herramienta infalible para las pistas de baile.
La "alegre Melancolía": El corazón emocional
Más allá de las máquinas, la French Touch destaca por su "firma emocional": la alegre melancolía (joyeuse mélancolie). Es esa capacidad única de inyectar nostalgia en medio de una transe colectiva, capturando "la luz del pequeño mañana después de la fiesta". Artistas como Air, con su introspectivo Moon Safari, o Kavinsky, con su estética nocturna y el minimalismo de "Nightcall", demostraron que la electrónica podía ser un "romantismo sin lourdeur" (sin pesadez).
Un legado inagotable
El movimiento no se detuvo en los 90. Una segunda generación liderada por el sello Ed Banger Records (fundado por Pedro Winter) trajo la energía rock de Justice, el disco-funk de Breakbot y la visión orgánica de DJ Mehdi, entre muchos, muchos más.
Hoy, el legado sigue vivo en artistas como L’Impératrice, French 79 y Oklou, quienes mantienen viva una cultura que rechaza el cinismo y apuesta por el mestizaje. Tal es su importancia que, en diciembre de 2025, Francia declaró oficialmente a su música electrónica como patrimonio cultural inmaterial ante la UNESCO. La French Touch nos enseñó que la música puede ser exigente sin ser elitista, recordándonos, entre luces y sombras, por qué estamos vivos.
Nota: Este especial está dedicado a la memoria de Kavinsky (1975–2026), una de las figuras que mantuvo vivo el pulso de la French Touch y convirtió la nostalgia nocturna en un lenguaje universal.