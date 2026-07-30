Si ya tienes boletos para verlo en vivo, o simplemente eres fan del británico, esta tienda temporal promete convertirse en uno de los lugares más visitados durante su paso por la capital.

¿Qué habrá en la pop-up store de Harry Styles?

La pop-up store estará dedicada a la nueva etapa de Harry Styles y ofrecerá artículos oficiales que no suelen encontrarse en las tiendas tradicionales. Entre ellos habrá playeras, sudaderas, gorras, tote bags, discos de vinilo, pósters y otros productos coleccionables con diseños exclusivos.

Además de la mercancía, el espacio contará con una ambientación inspirada en el universo visual del artista, por lo que también será un punto perfecto para tomar fotos y vivir una experiencia diferente antes de los conciertos.

Playeras, sudaderas, vinilos y artículos coleccionables estarán disponibles para los fans de Harry Styles. La tienda estará ubicada en General Prim 30, colonia Juárez, con entrada libre para todos los visitantes. (Fotografía: HS.UK)

Fechas y horarios

La tienda abrirá del 31 de julio al 10 de agosto y estará disponible únicamente durante ese periodo. El horario será de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, aunque podría haber cambios dependiendo de la afluencia de visitantes.

¿Dónde estará la tienda?

La pop-up store se ubicará en General Prim 30, colonia Juárez, una zona de fácil acceso en la Ciudad de México y muy cercana a otros puntos de interés.