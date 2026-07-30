La emoción por el regreso de Harry Styles a México sigue creciendo y ahora los fans tienen una razón más para celebrar. Además de los esperados conciertos en la CDMX, el cantante abrirá una pop-up store oficial donde podrán encontrar mercancía exclusiva inspirada en su nueva era musical.
¡Harry Styles llega con una pop-up store a CDMX! Descubre dónde estará y qué venderán
Si ya tienes boletos para verlo en vivo, o simplemente eres fan del británico, esta tienda temporal promete convertirse en uno de los lugares más visitados durante su paso por la capital.
¿Qué habrá en la pop-up store de Harry Styles?
La pop-up store estará dedicada a la nueva etapa de Harry Styles y ofrecerá artículos oficiales que no suelen encontrarse en las tiendas tradicionales. Entre ellos habrá playeras, sudaderas, gorras, tote bags, discos de vinilo, pósters y otros productos coleccionables con diseños exclusivos.
Además de la mercancía, el espacio contará con una ambientación inspirada en el universo visual del artista, por lo que también será un punto perfecto para tomar fotos y vivir una experiencia diferente antes de los conciertos.
Fechas y horarios
La tienda abrirá del 31 de julio al 10 de agosto y estará disponible únicamente durante ese periodo. El horario será de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, aunque podría haber cambios dependiendo de la afluencia de visitantes.
¿Dónde estará la tienda?
La pop-up store se ubicará en General Prim 30, colonia Juárez, una zona de fácil acceso en la Ciudad de México y muy cercana a otros puntos de interés.
La entrada será libre, por lo que no será necesario contar con boleto para alguno de los conciertos de Harry Styles para poder ingresar.
¿Cuánto costará la mercancía?
Los precios serán variados para que los fans puedan elegir entre diferentes opciones. Habrá productos desde aproximadamente 300 pesos, mientras que algunas prendas y artículos de colección tendrán un costo mayor, dependiendo del modelo y la edición.
Como suele ocurrir en este tipo de tiendas temporales, algunos productos estarán disponibles por tiempo limitado, así que lo mejor será llegar con tiempo si buscas alguna pieza en particular.
Una parada obligada para los fans
Las pop-up stores de Harry Styles ya han visitado otras ciudades del mundo y se han convertido en un éxito entre sus seguidores gracias a la mercancía exclusiva y la experiencia que ofrecen.
Ahora será el turno de la CDMX, donde miles de fans podrán llevarse un recuerdo especial de la visita del cantante y calentar motores antes de disfrutar sus conciertos.