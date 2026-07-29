Fred Again y Latin Mafia están creando un mixtape EN VIVO y el internet no puede con tanta emoción

La respuesta del público fue tan grande que, meses después, ambos artistas decidieron reencontrarse para desarrollar un nuevo proyecto colaborativo que culminará con un concierto en la CDMX. Desde su anuncio, el evento provocó una enorme conversación en redes sociales y una demanda tan alta que la plataforma de venta de boletos presentó saturaciones.

Boletos agotados, pero mucha música por venir

Sí, el anuncio llegó prácticamente de un día para otro. Aun así, la sorpresa emocionó a miles de fanáticos, especialmente después del estreno de Under the Fabric, el documental de Fred Again que muestra parte de su presentación junto a Latin Mafia. La emoción creció todavía más cuando ambos confirmaron que ya trabajaban en un mixtape colaborativo, cuyo proceso creativo han compartido en una transmisión en vivo a través de YouTube.

Si aún no te habías enterado, Fred Again y Latin Mafia mantienen un livestream desde la noche anterior, el cual puede seguirse desde el canal oficial de Fred Again en YouTube. De acuerdo con lo que han compartido, la transmisión permanecerá activa hasta que el mixtape esté terminado y publicado.



