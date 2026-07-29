Si eres amante de la música electrónica, sabes que el cierre de 2025 fue todo lo que podíamos pedir cuando Fred Again anunció la última fecha de su proyecto USB002 con un espectáculo en la Ciudad de México. En aquella presentación estuvo acompañado por Latin Mafia, dando vida a una colaboración en la que la esencia del trío mexicano se fusionó con la energía y la propuesta inmersiva del reconocido productor y DJ.
Fred Again y Latin Mafia están creando un mixtape EN VIVO y el internet no puede con tanta emoción
Si eres amante de la música electrónica, sabes que el cierre de 2025 fue todo lo que podíamos pedir cuando Fred Again anunció la última fecha de su proyecto USB002 con un espectáculo en la Ciudad de México. En aquella presentación estuvo acompañado por Latin Mafia, dando vida a una colaboración en la que la esencia del trío mexicano se fusionó con la energía y la propuesta inmersiva del reconocido productor y DJ.
La respuesta del público fue tan grande que, meses después, ambos artistas decidieron reencontrarse para desarrollar un nuevo proyecto colaborativo que culminará con un concierto en la CDMX. Desde su anuncio, el evento provocó una enorme conversación en redes sociales y una demanda tan alta que la plataforma de venta de boletos presentó saturaciones.
Boletos agotados, pero mucha música por venir
Sí, el anuncio llegó prácticamente de un día para otro. Aun así, la sorpresa emocionó a miles de fanáticos, especialmente después del estreno de Under the Fabric, el documental de Fred Again que muestra parte de su presentación junto a Latin Mafia. La emoción creció todavía más cuando ambos confirmaron que ya trabajaban en un mixtape colaborativo, cuyo proceso creativo han compartido en una transmisión en vivo a través de YouTube.
Si aún no te habías enterado, Fred Again y Latin Mafia mantienen un livestream desde la noche anterior, el cual puede seguirse desde el canal oficial de Fred Again en YouTube. De acuerdo con lo que han compartido, la transmisión permanecerá activa hasta que el mixtape esté terminado y publicado.
Un proyecto en vivo que mantiene a los fans atentos
Si todo sale como está previsto, en las próximas horas podríamos escuchar este esperado EP colaborativo. Lo más interesante es que los seguidores han podido presenciar prácticamente todo el proceso creativo en tiempo real, algo poco habitual en un lanzamiento de esta magnitud.
Pero eso no es todo. Como ya mencionamos, Fred Again ofrecerá un concierto junto a Latin Mafia en el Palacio de los Deportes. Es muy probable que los boletos ya estén agotados, pero aún existe la posibilidad de encontrar entradas mediante reventa autorizada o de personas que decidan vender las suyas de último momento.
La colaboración entre Fred Again y Latin Mafia se ha convertido en uno de los proyectos musicales más comentados y esperados por sus seguidores. Así que, si no alcanzaste boletos para el concierto, todavía puedes disfrutar de esta dupla siguiendo su transmisión en vivo y siendo testigo del nacimiento de uno de los lanzamientos colaborativos más interesantes del momento.