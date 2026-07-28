Hoy en día hay muchos referentes de los corridos tumbados, pero si tenemos que nombrar al pionero del género es imposible no pensar en Natanael Cano. El cantante sigue sumando éxitos y este año ya tiene lista su próxima gira por México, Natanael Cano Vol. 1.
Los corridos tumbados toman México: Natanael Cano anuncia nueva gira
Hoy en día hay muchos referentes de los corridos tumbados, pero si tenemos que nombrar al pionero del género es imposible no pensar en Natanael Cano. El cantante sigue sumando éxitos y este año ya tiene lista su próxima gira por México, Natanael Cano Vol. 1.
Natanael Cano regresa con nuevo disco y una gira por México
La gira lleva el mismo nombre que su nuevo álbum, el cual este fin de semana fue protagonista de una dinámica de búsqueda organizada por el cantante en distintos puntos de la CDMX, especialmente en lugares emblemáticos para él. Cada sitio escondía pistas que llevaron a una sola persona a ganar 1 millón de dólares, entradas para el concierto y una invitación exclusiva para escuchar el álbum antes que nadie, una experiencia que el propio Cano describió como "la experiencia más tumbada".
Ahora que sabemos que Natanael Cano Vol. 1 se estrenará el 27 de agosto, estamos más que listos para aprendernos todas las canciones y cantarlas junto a él en los conciertos que ofrecerá, por ahora, en dos recintos confirmados: el Estadio GNP Seguros y el Coliseo GNP Seguros.
Estos dos escenarios tienen un significado especial para el cantante, pues fue en ellos donde hizo historia. En 2024, Natanael Cano logró un épico sold out con más de 65 mil asistentes durante su Tumbado Tour. Además, ese concierto lo convirtió en el primer artista de corridos tumbados en transmitir íntegramente en vivo su presentación a través de Disney+ para toda Latinoamérica.
La primera fecha será el 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Posteriormente, la gira llegará a Guadalajara, donde se presentará el 25 de septiembre y el Estadio Walmart park en Monterrey el 2 de octubre. Estas son solo las primeras tres fechas confirmadas, así que no desesperes, porque todavía hay más por anunciar.
Las preventas para estos primeros conciertos comenzarán el 30 de julio a las 2:00 p. m. con tarjetas Banamex, mientras que la venta general iniciará el 31 de julio.
'Aprevenido' y 'Pa' la Maña' adelantan el sonido de Natanael Cano Vol. 1
Hasta ahora, Natanael Cano ya nos ha dado un adelanto de lo que será su disco y gira Natanael Cano Vol. 1. A principios de mes lanzó en redes sociales "Aprevenido", tema que marcó su regreso a los corridos tumbados y que ya suma más de 12.5 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Más tarde, el 23 de julio, presentó "Pa' la Maña", junto a Gabito Ballesteros y Adriel Favela. Se trata de un corrido tumbado muy fiel a su estilo que, además, incorpora el sonido de la tuba, un instrumento emblemático de la música sonorense. El adelanto del tema desató una auténtica locura en redes sociales: el video teaser superó los 7 millones de reproducciones y acumuló más de 335 mil comentarios.
Así que, si estas canciones ya te conquistaron, el anuncio de estos primeros conciertos seguramente te tiene contando los días para ver a Natanael Cano en vivo.