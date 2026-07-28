Natanael Cano regresa con nuevo disco y una gira por México

La gira lleva el mismo nombre que su nuevo álbum, el cual este fin de semana fue protagonista de una dinámica de búsqueda organizada por el cantante en distintos puntos de la CDMX, especialmente en lugares emblemáticos para él. Cada sitio escondía pistas que llevaron a una sola persona a ganar 1 millón de dólares, entradas para el concierto y una invitación exclusiva para escuchar el álbum antes que nadie, una experiencia que el propio Cano describió como "la experiencia más tumbada".

Fotografías: OCESA

Ahora que sabemos que Natanael Cano Vol. 1 se estrenará el 27 de agosto, estamos más que listos para aprendernos todas las canciones y cantarlas junto a él en los conciertos que ofrecerá, por ahora, en dos recintos confirmados: el Estadio GNP Seguros y el Coliseo GNP Seguros.

Estos dos escenarios tienen un significado especial para el cantante, pues fue en ellos donde hizo historia. En 2024, Natanael Cano logró un épico sold out con más de 65 mil asistentes durante su Tumbado Tour. Además, ese concierto lo convirtió en el primer artista de corridos tumbados en transmitir íntegramente en vivo su presentación a través de Disney+ para toda Latinoamérica.